Жители российского села больше 10 лет по весне собирают мешками человеческие останки

Объявление о необычном субботнике привлекло внимание пользователей Pikabu: жителей села Крюково-1 в Пермском крае позвали на сбор человеческих останков на берегу реки Камы. Это вызвало много вопросов и породило массу шуток, но оказалось, такие субботники проводят уже более десяти лет.

"6 мая объявляется субботник по сбору человеческих останков на берегу Камы в Крюково-1. При себе иметь перчатки, мешки", - гласит объявление. Специалист администрации Еловского поселения Вера Головнина объяснила, что сбор костей проходит каждый год.

"Дело в том, что на берегу находилась братская могила времен Гражданской войны. А рядом было старое деревенское кладбище. Берег осыпается, кости вымываются. Чтобы их не унесло, до подъема воды мы каждую весну проводим субботники. Собираем вымытые кости, а потом перезахораниваем их в братской могиле на современном деревенском кладбище", - рассказала она порталу 59.ru.



Головнина отметила, что ситуация не меняется более десяти лет. "Крюково поделено мостом на две части, и берег с одной стороны укреплен. Но процедура дорогостоящая, поэтому второй берег, где и находится старая братская могила, пока не укрепили", - объяснила она.

По словам специалиста, раньше участники субботников собирали несколько мешков костей и находили дырки в черепах. В беседе с "Российской газетой" Головнина не исключила, что погибшие здесь были расстреляны. С годами количество останков сокращается, а черепа с отверстиями больше не попадаются.

По словам Головниной, в субботнике обычно участвуют 15-20 человек, передает радиостанция "Говорит Москва". Детям посещать его строго запрещено. Мероприятием уже не раз интересовались в районной прокуратуре и других надзорных органах. Однако по итогам проверок официального запрета на его проведение не поступало, отметила специалист.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова в комментарии Ura.Ru сообщила, что санитарных норм, которые бы регламентировали уборку человеческих останков, нет. "Если участники субботника надели перчатки, то меры первичной безопасности они предприняли", - сказала она.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/06may2019/subbotnik.html