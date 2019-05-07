Катар выделяет $480 млн на поддержку Палестинской автономии и Газы

Министерство иностранных дел Катара объявило, что Доха выделит для палестинских арабов в Газе и на Западном берегу помощь в размере 480 миллионов долларов, передает агентство Reuters.

В публикации сказано, что 300 миллионов долларов выделяются в виде грантов и займов для поддержки бюджета Палестинской администрации в секторах здравоохранения и образования. Еще 180 миллионов долларов пойдут "на срочную спасательную и гуманитарную поддержку, а также на поддержку программ Организации Объединенных Наций в Палестине и на оказание услуг по электроснабжению для обеспечения доступа к энергоресурсам различных слоев палестинского народа".

Председатель политбюро "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Исмаил Ханийя выразил благодарность руководству Катара за принятое решение, отметив, что оно было принято в первый день священного месяца Рамадан, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Напомним, что в конце 2018 года Катар с согласия Израиля перевел наличными в сектор Газы 30 миллионов долларов. ХАМАС декларировал, что эти деньги будут использованы на погашение задолженностей по зарплатам (возникших из-за задержек с переводом денег со стороны Палестинской администрации в Рамалле) и помощь семьям погибших и пострадавших в ходе "маршей возвращения".

23 января 2019-го планировался перевод еще 15 миллионов долларов из Катара в Газу. СМИ писали, что по распоряжению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "третья выплата" была остановлена, потом сообщалось, что правительство Израиля согласилось на перевод денег – следуя рекомендациям руководителей силовых структур. Но в тот же день представитель руководства ХАМАСа в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что "Исламское движение сопротивления" отказалось принимать "катарские деньги", так как воспринимает дискуссию вокруг этой темы как шантаж и участие в израильской предвыборной кампании.

Специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади, комментируя отказ ХАМАС от "катарских денег", заявил, что руководство Газы согласилось передать всю сумму в Организацию Объединенных Наций, курирующую гуманитарные проекты в секторе. Но позже ХАМАС принял "катарские деньги" и заявил, что раздаст их примерно 100 тысячам нуждающимся семьям в Газе (по 100 долларов), о том, как в итоге были распределены "третьи" 15 миллионов долларов из Катара, неизвестно.

В феврале специальный координатор по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, выступая с отчетом на заседании Совета безопасности ООН, в частности, сообщил, что Катар пожертвовал 20 миллионов долларов на проекты с целью создания десятков тысяч новых рабочих мест в секторе Газы.

Накануне выборов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью NEWSru.co.il так говорил по поводу перевода денег в Газу: "Все годы мы переводили в Газу деньги. Те же суммы, что сейчас. Только деньги эти не израильские. Мы не заплатили ни агоры. Это были палестинские деньги, которые поступали от Абу Мазена ХАМАСу, сейчас это катарские деньги, которые поступают от Абу Мазена ХАМАСу. Те же деньги, те же суммы, только под большим контролем. Но Израиль не перевел туда ни шекеля".