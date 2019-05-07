7 мая – 20 лет со дня исчезновения главы МИД Юрия Захаренко

Бывший министр внутренних дел Беларуси генерал Юрий Захаренко бесследно исчез 20 лет назад, 7 мая 1999 года. На тот момент ему было 47 лет.

Юрий Захаренко входил в команду Александра Лукашенко на выборах первого президента Беларуси и в июле 1994 года, сразу после избрания Лукашенко, был назначен на должность министра внутренних дел. В октябре 1995-го Лукашенко отправил Захаренко в отставку, а в апреле того же года бывший министр был понижен в звании до полковника милиции и уволен из МВД якобы за грубые финансовые нарушения и упущения в работе.

Вскоре после этого Юрий Захаренко перешел на сторону оппозиции. В феврале 1998 года он возглавил комитет по безопасности в составе теневого правительства. Весной 1999-го бывший сторонник Лукашенко активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента, входил в команду бывшего премьер-министра Михаила Чигиря, ездил по стране, организовывал группы по сбору подписей.

Вечером 7 мая 1999 года Захаренко исчез по дороге домой, в районе улицы Могилевской. Дело по факту его убийства было возбуждено 17 сентября 1999 года по статье 101 УК (умышленное убийство).