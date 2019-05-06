Витебские власти запретили шествие "Бессмертного полка"

В День Победы в Витебске не будет шествия "Бессмертного полка". Такое решение приняли местные власти.

Представитель организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС Вадим Кузьмин, который был одним из заявителем акции, рассказал, что в ответе зампреда Витебского горисполкома Виктора Глушина указано, что "шествие жителей города "Бессмертный полк" не предвидится возможным".

Вместо шествия заявителям предлагают поучаствовать в официальном митинге и акции "Беларусь помнит".

На данный момент заявители не знают, как будут поступать, сказал Кузьмин belsat.eu.

Мингорисполком разрешил провести 9 мая шествие "Бессмертного полка". Оно будет небольшим и пройдет после официальных мероприятий с участием президента.

Во время "Большого разговора" 1 марта Александр Лукашенко заявил, что он "категорически против" проведения в Беларуси акции "Бессмертный полк". По его словам, в стране уже давно проводится похожее шествие под названием "Беларусь помнит".

"Почему мы должны бросить свое и схватиться за "Бессмертный полк", если по своей сути и даже по внешней форме они одинаковые? (…) И мы приветствуем, что братья-россияне обратились к этой форме. Но у нас свое название, вот в чем проблема и почему я так на это реагирую", — подчеркивал глава Беларуси.

В прошлом году городские власти сначала не разрешили шествие "Бессмертного полка", но в последний момент все же дали согласие на его проведение.

После этого организаторы акции решили зарегистрировать одноименное общественное объединение, но Мингорисполком дважды отказывал им в этом. Активисты обжаловали решение в Минском городском суде, но им также отказали в регистрации. Ими подана апелляция в Верховный суд.

Среди учредителей общественного объединения "Бессмертный полк" в Беларуси — 15 человек, но в организации свой потенциал оценивают в пять тысяч. В прошлом году в шествии в Бресте участвовало около девяти тысяч человек, в Минске — менее тысячи.