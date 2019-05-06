Депутат Госдумы РФ открыл стрельбу на улице из автомата Калашникова

В городе Камышлов Свердловской области депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" открыл стрельбу из автомата прямо на улице.

Инцидент произошёл в субботу. На кадрах, снятых очевидцами из окна жилого дома, видно, как депутат Дмитрий Ионин, стоящий во дворе в компании ещё четырёх молодых людей, рассматривает оружие, затем поднимает ствол вверх и производит несколько очередей в воздух.

Издание "Тагил Сити" сообщает, что после этого компания села в автомобиль и уехала с места стрельбы. По дороге машина была блокирована сотрудниками полиции, однако оружие Ионин им не отдал и даже не показал, сославшись на депутатскую неприкосновенность.

Сперва свой поступок депутат объяснил "глупостью", при этом не увидев "особых проблем" в произошедшем. "Вышли, нажали, посмеялись", – заявил он журналистам, подчеркнув, что автомат не был предназначен для стрельбы боевыми патронами, на него имеются все документы, а приобретал он его для того, чтобы подарить "юнармейцам" для игры в "Зарницу".

Позже Ионин всё же признал, что нарушил порядок, и выразил готовность понести административное наказание. Он отметил, что по поводу инцидента ему звонили из "высоких кабинетов".

В свою очередь, помощник депутата Павел Грибков рассказал журналистам, что подарка "юнармейцы" удостоились за то, что помогли найти педофила. Автомат им хотели подарить к празднику 9 Мая, но после инцидента пришлось это сделать раньше.