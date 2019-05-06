Крушение SSJ-100 в Шереметьево: 41 человек погиб

Следственный комитет России рассматривает различные версии причин крушения самолета в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100, в котором погиб 41 человек. Однако ведомство их не называет, отмечая, что "однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", говорится на сайте СК.

Forbes собрал мнения экспертов о возможных причинах, некоторые сомневаются в том, что возгорание было вызвано ударом молнии.

Один из выживших пассажиров рейса Дмитрий Хлебушкин, отвечая на вопрос РИА "Новости" о молнии, рассказал, что видел вспышку белого света. Пожар на борту, по его словам, начался после второго удара о землю при посадке.

Между тем эксперт в области авиации Вадим Лукашевич в беседе с агентством усомнился, что самолет загорелся именно из-за попадания молнии. Он пояснил, что воздушные суда снабжены молниезащитой, летают в грозовых фронтах и за один полет могут "собрать" несколько молний.

"Нормальный самолет этого даже не заметит. У всех имеется система слива статического электричества. Да, возможен выход из строя каких-то приборов, но это не катастрофа. Говорят о возгорании двигателя из-за попадания молнии. Почему двигатель от этого должен загореться? Есть система пожаротушения двигателя, она должна была сработать", — сказал Лукашевич.

По его словам, молния должна была бы разрушить двигатель, чтобы возникло возгорание. "Версия с молнией сомнительна", — считает эксперт. Он не исключил, что молния могла попасть в самолет, а система защиты не сработала, а к пожару в салоне привело короткое замыкание в электросистемах самолета.

В то же время, по его мнению, пожар мог произойти уже в момент жесткой посадки, если стойки шасси пробили баки с горючим. По мнению Лукашевича, в данной ситуации "очень много непонятного".

В версии с молнией сомневается и эксперт Avia.ru Владимир Карнозов. Он пояснил, что горит не двигатель, а топливо. А "если самолет загорелся в полете, то это большая удача, что кого-то удалось спасти", так как в полете лайнеры горят очень быстро из-за мощного притока воздуха. В то же время он добавил, что последствия от попадания молнии могут быть разными.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что при попадании молнии могли загореться баки, но этого не произошло, а пожар начался уже после посадки. "Причиной могла стать как грубая посадка, так и поломки в самолете", — полагает эксперт.

Исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников предположил, что причиной пожара, помимо молнии, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании в двигателях либо попадание посторонних предметов в турбины, например, "камня на взлетной полосе".

Источник "Интерфакса" в экстренных службах ранее сообщил, что после попадания молнии в самолет экипаж утратил связь с диспетчерами, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо перед посадкой и сажал самолет с превышением посадочной массы и большим перелетом около 1400 метров. В результате посадка произошла на середину полосы. "Стойка шасси разрушилась, ее элементы, возможно, попали в двигатель, который загорелся", — рассказал источник.

Пресс-секретарь производителя "Суперджетов" — компании "Гражданские самолеты Сухого" Андрей Муравьев заявил Forbes, что пока никаких версий у компании нет. В сообщении "Аэрофлота" говорится, что возгорании двигателей "Суперджета" после того, как рейс Москва — Мурманск вынужденно вернулся в аэропорт Шереметьево "по технической причине".

"Аэрофлот" опубликовал списки выживших и госпитализированных пассажиров"

6 мая около часа ночи по московскому времени на сайте авиакомпании "Аэрофлот" были опубликованы списки вышивших и госпитализированных пассажиров рейса SU1492, в которых насчитывается 28 и пять человек соответственно. "Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", - говорится в сообщении авиакомпании. Однако, исходя из данных СК о выживших, можно предположить, что в этих списках нет только имен выживших членов экипажа.

СПИСОК выживших пассажиров

1. Аксенов Юрий Александрович

2. Афанасьев Виктор Юрьевич

3. Бабаев Кирилл Сергеевич

4. Ветчинкин Сергей Александрович

5. Гончаров Владимир Леонидович

6. Гринберг Татьяна Леонидовна

7. Гущина Галина Ивановна

8. Деркунская Елена Петровна

9. Евменьков Владимир Васильевич

10. Егоров Петр Викторович

11. Егорова Наталья Борисовна

12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич

13. Киселев Василий Александрович

14. Климов Евгений Александрович

15. Ключникова Екатерина Владимировна

16. Ковба Алексей Михайлович

17. Марченков Александр Сергеевич

18. Марченкова Юлия Игоревна

19. Молчанов Олег Николаевич

20. Молчанова Юлия Александровна

21. Прищенко Валерий Дмитриевич

22. Прищенко Денис Валерьевич

23. Савченко Михаил Михайлович

24. Ситникова Марина Владимировна

25. Тихонова Людмила Николаевна

26. Харинин Дмитрий Юрьевич

27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

28. Цицилин Вадим Александрович

СПИСОК госпитализированных

1. Белик Татьяна Леонидовна

2. Конник Марина Михайловна

3. Кузнецов Сергей Владимирович

4. Печников Василий Сергеевич

5. Шилов Антон Валентинович