13 человек погибли в пожаре на пассажирском самолете в аэропорту Шереметьево

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100"), следовавший в Мурманск, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. После посадки лайнер загорелся. 13 человек погибли при пожаре самолета в аэропорту, более десяти человек пострадали, передает ТАСС.

"По нашим данным, медицинская помощь понадобилась более [чем] 10 пострадавшим", - сказал источник агентства в медицинских службах. Ранее в экстренных службах сообщали о шести пострадавших. Точное число жертв не приводится, источники признают, что оно может возрасти. Всего на борту было 73 пассажира и шесть членов экипажа

"Самолет совершил вылет в 17:50 по Москве, после этого запросил экстренную посадку и начал разворот, попытался сесть, с первого раза попытка была неудачной, самолет пошел на второй круг и совершил жесткую посадку", - сказал источник.

Основная версия возгорания на борту самолета "Сухой Суперджет 100" в столичном аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах. "Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник

В Мурманске "Сухой Суперджет" c бортовым номером RA-89098 рейса SU-1492 должен был приземлиться в 20:35. Власти Мурманской области направили психологов в аэропорт регионального центра для оказания помощи родственникам пассажиров.

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Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, сообщили в экстренных службах.

По его словам, после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли. "Самолет компании "Аэрофлот" имел серийный номер 95135 и серийный номер RA-89098", - сказал источник. Он выпущен и изготовлен в 2018 году", - сказал источник.

Представители Ространснадзора выехали в московский аэропорт Шереметьево для изучения ситуации. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту возгорания самолета. Также на место происшествия выехали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по факту возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.