Минздрав Германии предлагает штрафовать антипрививочников

Йенс Шпан хочет штрафовать на 2,5 тысячи евро родителей, которые не вакцинируют детей. Министр также выступил за то, чтобы не допускать непривитых детей в детские сады.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан разработал законопроект, в котором предлагает штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тысячи евро, а также не допускать непривитых детей в детские сады. "Мы хотим защитить всех детей от заражения корью", - сказал Шпан газете Bild am Sonntag, которая вышла в воскресенье, 5 мая.

"Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок. - Ред.)", - говорит министр здравоохранения Германии. По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.

По данным Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93 процента детей. Йенс Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95 процентов.