"Опять русские!": по центру Вашингтона прошел "Бессмертный полк"

В столице США в субботу прошла акция "Бессмертный полк". Участники шествия собрались в самом сердце американской столицы - у северного крыла Белого дома, и оттуда прошли шествием до мемориала жертвам Второй мировой войны. В акции приняли участие россияне из разных городов США, посол Анатолий Антонов, и даже несколько поддерживающих акцию американцев.

"Свободу Судану!", "Честное правосудие Судану!", "Судан требует перемен", "Построить стену на границе с Мексикой", "Вернуть величие Америке", "Трамп врет вам каждый день. Он не американец, он предатель!"

Такими лозунгами пестрела небольшая площадь с северной стороны Белого дома днем в субботу, когда там начали собираться люди с транспарантами и в ветровках и бейсболках с надписью "Бессмертный полк".

Спустя час после начала сбора туристы уже с трудом просачивались сквозь толпу в этой части Пенсильвания-авеню. На группу напряженно косились сотрудники службы безопасности, которые охраняют периметр Белого дома.

Зато участники "Бессмертного полка" быстро завоевали интерес и внимание туристов. Посмотреть на внезапно начавшиеся диковинные для центра Вашингтона русские пляски в исполнении ансамбля в стилизованной форме времен войны и послушать "Смуглянку" с "Катюшей" под аккордеон случайные прохожие останавливались не без удовольствия.

По словам организаторов, в заявке они указали, что в шествии примут участие 700-800 человек.

Среди них были не только россияне и представители стран бывшего союза. Так, корреспондент Би-би-си встретил Роберта Митрочака, жителя Мэриленда.

"Я здесь чтобы отметить 9 мая. Это тот день, когда советские войска штурмом взяли Берлин. Мы тогда были союзниками с СССР и вместе добились победы", - с исторического экскурса начал отвечать на вопрос Би-би-си Роберт.

Отец Роберта, Уильям, принимал участие в войне - был морским пехотинцем, обеспечивал безопасность нефтяных танкеров, рассказывает он, держа в руке транспарант с фотографией отца.

Он ходил в походы до Британии, бывал в Мурманске, позднее был переброшен на Средиземное море.

"Сегодня особенно важно это помнить из-за того антагонизма к России, который создается искусственно. Если мы от него избавимся и от тех людей, кто его продвигает в политике, то все будет хорошо. Мне русские люди нравятся. К тому же Россия была союзницей США и во время гражданской войны", - говорит он.

Неподалеку журналисты российских каналов окружили молодую пару. Роберт, как представился молодой человек, пришел на акцию впервые и не один, а с супругой-афроамериканкой. На обоих повязаны георгиевские ленты, в руках пара держит фотографии ветеранов - дедов Роберта.

Журналистам Роберт признался, что предложил супруге поучаствовать, поскольку она не знала о "Бессмертном полке": "Она, конечно, согласилась, поскольку мы разделяем одни и те же ценности. Поэтому мы вместе".

"Как же без Сталина?"

Тем временем с момента сбора прошел уже час, и организаторы дали команду построиться. Вскоре несколько сотен участников акции с гвоздиками и портретами в руках зашагали в сторону мемориала Второй мировой войны.

"С мужем моим говорите. Он у нас умный", - переадресовала на идущего рядом близкого человека рыжая женщина средних лет.

"Да, мы с супругой в первый раз. К сожалению, раньше не получалось по времени", - представляется на ходу специалист по информационной безопасности Леонид Суворов.

"Я не тот знаменитый русский хакер. Я скорее антихакер", - гордо рассказывает он.

Пара специально приехала на акцию из города Фредерик в штате Мэриленд, где живет уже 25 лет и за это время успела обзавестись американским гражданством.

В руках у Леонида два транспаранта. На первом - репродукция фотографии его деда - Григория Деркача. Во второй руке он держит портрет Иосифа Сталина.

"Сталин обязательно должен присутствовать на шествии, - объясняет свой выбор участник шествия. - Потому что под его руководством СССР сломал хребет фашистскому вермахту на европейском театре военных действий. Как же без главнокомандующего?"

Ситуацию в США Леонид, называющий себя сторонником Трампа, объясняет просто: Демократическая партия не смирилась с поражением и искала возможность провести подкоп под законно избранного президента. Поэтому придумали историю с вмешательством России в выборы. Но в докладе Мюллера ни одного факта приведено не было.

Леонид скептичен к тому, что отношения Вашингтона и Москвы могут сильно улучшиться, поскольку Трамп не контролирует палату представителей конгресса. Но он надеется, что сотрудничество нормализуется в сфере контроля за вооружениями и координации военных в Сирии, Венесуэле и других точках земного шара.

Катарсис рядом с мемориалом

Колонна свернула с Пенсильвания-авеню на 17-ю улицу и двинулась прямо по проезжей части в сопровождении нескольких полицейских автомобилей и мотоциклов с включенными спецсигналами.

За шествием из автомобилей и с тротуаров с удивлением, а порой с недоумением наблюдали сотни жителей Вашингтона и туристов.

"Знаете, я не знал что это за процессия, мы только что обсуждали это с сыном", - говорит корреспонденту Би-би-си житель Вашингтона, представившийся Эваном Парком.

"Но мне она симпатична - люди идут с портретами, несут в руках цветы. И здесь, рядом с мемориалом Второй мировой войны, у этого всего наступает катарсис".

"Мне кажется, совершенно не важно, русские это или кто-то еще. Это же прекрасно, что люди могут пройти вот так вот. И мы стали невольными зрителями и испытываем чувство уважения. Я думаю, нужно, чтобы было побольше такого", - считает он.

"Что касается отношений между странами, я вам скажу так. Когда речь идет о политическом уровне, можно встретить все что угодно. Но когда люди общаются на простом душевном уровне, то здесь совершенно не важно, какое сообщество или страну вы представляете, и я думаю, это здорово, - заключает Эван.

"Я из Флориды, я совершенно ничего против не имею, - говорит Джоджил Ричард. - По своей церкви я знаю многих русских, которые там живут. Они все очень милые и образованные люди. А за политикой я стараюсь не следить".

В середине пути корреспондент Би-би-си замечает в числе шагающих по мостовой и посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Дальше путь я продолжаю с ним.

Российский посол в хорошем настроении с удовольствием делится впечатлениями: "Когда шел в строю "Бессмертного полка", видел удивленные глаза людей. Многие задают вопрос: "А что это? Что делают здесь русские? Опять русские!" Мы им объяснили, что это такое, чему это посвящено. И они с большим уважением и симпатией смотрели за тем, что мы делаем".

Правда, Антонов тут же оговаривается, что вашингтонская "токсичная эрозия" оставила нетронутой не так много сфер российско-американских отношений.

Хотя, по его словам, это касается только политического истеблишмента, а вот с простыми гражданами никаких проблем нет. Они, наоборот, очень интересуются Россией и ее культурой.

Убедиться в этом, по словам посла, якобы можно было даже на выступлении ансамбля "Хор Турецкого", состоявшегося накануне на Национальной аллее.

"Мы не должны быть "полезными идиотами" Путина"

Неожиданно для всех многоголосие песен военных лет под аккордеон в исполнении участников шествия прервало скандирование.

"Мы не должны быть полезными идиотами Путина", "Мы, граждане США, говорим Путину нет!", "Дадим пинок Путину", "Это не историческое шествие а путинская пропаганда! Почему его разрешили?"

Это возмущенно кричал в микрофон, усиливавший в несколько раз громкость его выступления через колонку, которую он тут же вез при себе на тележке с колесиками, мужчина за 60.

На вопрос корреспондента Би-би-си о его имени, мужчина не ответил.

Он следовал за колонной с самого начала ее пути - от Белого дома, и в какой-то момент одна из организаторов попыталась задержать его. Сделать этого ей так и не удалось даже при помощи сотрудницы полиции.

В итоге он следовал вместе с колонной до пункта назначения, ловя в ответ на свои критические замечания в адрес Трампа и Путина косые взгляды участников марша.

"Мы только что были в музее Холокоста. Это те моменты истории, которые никогда нельзя забывать", - говорит Дэвид Орлс.

"Отношения между нашими странами недостаточно хороши", - задумавшись, добавляет он как заправский политолог.

"На самом деле в контексте существующих проблем между нашими странами подобные акции - как раз то, что нужно. Нам нужно собираться вместе и вспоминать о чем-то хорошем в прошлом, чтобы оно не могло портить нам настоящее и сохраняло будущее".

"Это важно, что есть баланс мнений и свобода слова. США не были бы такими, какие они есть, без свободы слова. Просто грустно это видеть в отношении мирной демонстрации".

Кто это? Коммунисты?

Пара средних лет на электросамокатах с удивлением смотрит на внезапно начавших заполнять проход к мемориалу участников шествия.

"Не понимаю, что происходит? Кто это? Коммунисты?" - высказывает предположение мужчина.

"Что происходит? Русские? А о какой войне идет речь? Вторая мировая? Они на чьей стороне тогда были? За нас или против?"

"Нет, пожалуй, ничего вам говорить не буду. У меня нет мнения, мы стараемся держаться подальше от политики".