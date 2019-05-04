Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая и готовит ответ на "паспортный указ" Путина

Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу будет предлагать дату инаугурации 19 мая. Об этом он сообщил журналистам под зданием Верховной Рады.

"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - ответил он на вопрос, на какой дате инаугурации будет настаивать.

Он также отметил, что тема инаугурации будет главной темой встречи с председателями фракций.

"Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить", - сказал Зеленский.

Победитель президентских выборов также сообщил, что его команда готовит шаги в ответ на упрощение Россией получения гражданства РФ для некоторых категорий украинцев.

"Готовим. У нас есть несколько ходов. Мы в этом плане должны быть креативными, быстрыми, умными, такими как мы есть, молодые. Будем пока готовить, а потом покажем всем", - заявил он.

Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.

Об этом сам Зеленский заявил после встречи с представителями парламентских фракций и народными депутатами в Верховной Раде, состоявшейся 4 мая.

"Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. ... Рано об этом говорить, потому что еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - отметил он.

Зеленский добавил, что им была предложена дата инаугурации 19 мая, но поддержит ли ее Верховная Рада, "будет понятно лишь 14 мая (день пленарного заседания ВР - ред.).

"Мы предлагаем дату 19 мая, потому что надо уже работать ... И (на встрече - ред.) я объяснял нашу дату, нам надо решить с этой датой, у нас есть связь с иностранными гостями, которые хотят понять и свой график, потому что все хотят приехать в Украну для этого празднования, в этот день", - заявил Зеленский.

Он добавил, что у лидеров фракций "есть разные мнения" о дате инаугурации, поэтому "дату мы наверное сможем понять только 14 мая на заседании Верховной Рады".

О встрече с представителями фракций Зеленский добавил, что "это было первое знакомство".

"Нет никаких тесных взаимоотношений, об этом рано говорить", - отметил он.

По данным источников УП в парламенте, которые присутствовали на встрече, Зеленский "прилично себя вел, озвучил свою позицию по 19 мая, но постоянно шептался и советовался с Андреем Богданом".

Как отмечают источники, Зеленскому ставили вопрос о роспуске Рады, но он не дал четкого ответа, планирует ее распускать, мол, "зачем это делать, если будет нормальное сотрудничество".

По дате инаугурации от большинства присутствующих на встрече звучало предложение о проведении инаугурации 28 мая. По данным собеседников УП, конкретные договоренности на встрече достигнуты не были и участники решили, что представители фракций обсудят предложение о 19 мая в своих политсилах.

В то же время спикер ВР Андрей Парубий заявил, что если Верховная Рада будет против 19 мая, он готов внести своим представлением предложение о 28 мая.

В свою очередь нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил на своей странице в Facebook, что темой обсуждения на встрече глав фракций парламента с новоизбранным президентом были консультации относительно даты инаугурации.

"Обсуждались различные возможные даты, 19 и 28 мая, и даже 1 июня. ... 13 мая состоится заседание фракции, на котором мы обсудим лучшую дату проведения инаугурации президента Украины и проголосуем за постановление ВР, которое будет определять дату, уже во вторник, 14 мая", - добавил он.

Как отметил в комментарии журналистам глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, в дате 19 мая он "не видит никакой проблемы или угрозы, вижу только преимущества".

"Парламент определится с вопросом даты инаугурации на следующей пленарной неделе, также как и фракция (Самопомич - ред.)", - отметил он.

Он также сообщил, что Петра Порошенко на встрече не было, как и глав фракции БПП и "Народный фронт", а кроме даты инаугурации на встрече обсуждались вопросы внешней политики, "ставили вопрос о его видении", вопросы внутренней политики, "взаимоотношений с парламентом, взаимопонимания и доверия".

"Это очень важно, к сожалению, предыдущие президенты не имели доверительных отношений с парламентом ... Говорили и о возможности роспуска парламента. ... Есть положительный момент - то, что новоизбранный президент лично пришел в ВР и лично встречался с руководителями фракций, обсуждая вопросы - это новое в истории украинского парламентаризма", - добавил Березюк.

Глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский в свою очередь сообщил, что к утру 14 мая фракции и группы Верховной Рады определятся, согласны ли они поддержать предложение Зеленского о проведении инаугурации 19 мая, пишет Интерфакс-Украина.

"Все приняли во внимание эту дату (19 мая - ред). Каждый представитель фракции пообещал, что 13 мая вечером или 14 утром на фракциях будет принято решение и 14 мая постановление о назначении даты инаугурации президента Украины будет проголосовано в зале Верховной Рады", - сообщил он.