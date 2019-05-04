ФОТО: летевший из Гуантанамо пассажирский Boeing съехал в реку во Флориде

Boeing 737, летевший с военной базы Гуантанамо на Кубе в американский Джексонвилль (Флорида), съехал в реку во время посадки. Инцидент произошел 3 мая около 21:40 по местному времени. На борту находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа, жертв нет, сообщается в пресс-релизе военно-морской базы США в Джексонвилле.

По данным местной полиции, госпитализирован 21 человек. У пострадавших нет серьезных ранений. Самолет оказался на мелководье, затопления не последовало. Пожарные сняли пассажиров и членов экипажа с крыла лайнера.

Командующий военно-морской базой в Джексонвилле назвал посадку чудом, отметив, что все могло быть намного хуже. По факту инцидента проводится расследование. Компания Boeing в своем Twitter сообщила, что знает о происшествии и выясняет обстоятельства.

Самолет принадлежит компании Miami Air, которая по контракту с военными дважды в неделю совершает чартерные рейсы между материковой частью США и заливом Гуантанамо, сообщает Reuters.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 мая 2019 г.



Телеканал News4Jax отмечает, что вечером в пятницу, когда самолет совершил аварийную посадку, в Джексонвилле была сильная гроза и шли проливные дожди.

Одна из пассажирок рассказала CNN, что аварийная посадка проходила в непростых погодных условиях, а перед полной остановкой лайнер несколько раз "подпрыгнул". Она добавила, что борт прибыл в Гуантанамо с четырехчасовым опозданием, и пассажиры предыдущего рейса предупредили, что в салоне не работает кондиционер.

По данным телеканала, самолет перевозил военнослужащих домой, в отпуск или для получения медицинской помощи. На борту также были семьи военных, включая детей и пожилых людей. После аварийной посадки паники не было, экипаж сработал оперативно, люди помогали друг другу выбраться на крыло воздушного судна.

Компания Boeing в последнее время привлекла к себе повышенное внимание после двух крупных авиакатастроф с новейшими лайнерами 737 MАХ в Индонезии и Эфиопии. В первом крушении погибли 189 человек, во втором - 157. В результате многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.