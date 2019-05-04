Глава "Белнефтехима" рассказал о последствиях поступления некачественной нефти из России

Последствия поступления некачественной нефти негативно скажутся на всей отрасли нефтехимии, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, выступая 3 мая с докладом на заседании совета концерна.

Как сообщила пресс-служба "Белнефтехима", Рыбаков отметил, что в связи с этим "необходимо считать утвержденные мероприятия по снижению затрат на производство продукции минимальным планом по экономии ресурсов, оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью, а также активизировать работу всех подразделений по выявлению дополнительных резервов экономии". "Важна общая, командная работа на единую задачу", — подчеркнул глава концерна.

При подведении итогов первого квартала отмечено, что "мероприятия по снижению затрат разработаны и реализуются всеми организациями концерна в целях повышения эффективности деятельности". В результате реализации указанных мероприятий за январь-март 2019 года обеспечено снижение себестоимости на 53,3 млн рублей.

Добыто 416 000 тонн нефти (100,7% к соответствующему периоду 2018 года). Переработано 4,6 млн тонн нефти, или 104,5% к январю-марту 2018 года.

Экспорт товаров концерна "Белнефтехим" составил 2,1 млрд долларов, экспорт услуг — 75,6 млн долларов, в том числе экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг — 5,57 млн долларов. За квартал освоено 379 млн рублей инвестиций.

Руководителям организаций поручено принять меры по безусловному выполнению ключевых показателей эффективности работы, установленных на первое полугодие 2019 года.

Были рассмотрены также ход реализации инвестиционных проектов в организациях, результаты научно-технической и инновационной деятельности, эффективность работы отраслевой ТПС и другие актуальные вопросы.

Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко положительно оценил работу концерна, выразил удовлетворенность ее результатами и заострил внимание на проблемных вопросах, требующих неотложного решения, отметила пресс-служба.

О том, что с середины апреля по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь поступает некачественная нефть, "Белнефтехим" сообщил 19 апреля.