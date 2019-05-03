Разрушена капсула Crew Dragon от SpaceX, которая должна была доставить людей на МКС

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила, что космическая капсула, которая должна была доставить людей на Международную космическую станцию, была разрушена. В компании случившееся назвали "аномалией".

Капсулу Crew Dragon тестировали в конце апреля. В частности, проводились испытания над двигателем капсулы. Тогда в интернет попало видео того, как, предположительно, капсула Crew Dragon взрывается. Хотя сама компания не комментировала о подлинности этого ролика, американские журналисты получили подтверждение от источников в NASA.

Потеря первого аппарата SpaceX для отправки людей на орбиту, предположительно, приведет к переносу запусков пилотируемых космических кораблей компании, первый из которых планировался на конец июля 2019 года.

По планам NASA, Crew Dragon и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на 2019 год, должны заменить для американской космонавтики разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.

В марте корабль Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю после первого полета на МКС. На борту корабля был манекен по имени Рипли, на нем – датчики, позволяющие изучить нагрузки на человека и протестировать разработанный компанией SpaseX и надетый на манекен скафандр. Crew Dragon стал первым пилотируемым коммерческим кораблем в истории космонавтики.