Послом России в Беларуси назначили сенатора Мезенцева

Президент России Владимир Путин назначил послом в Беларуси сенатора Дмитрия Мезенцева, сообщается на сайте Кремля.

Другим указом глава государства освободил от обязанностей посла, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью Михаила Бабича, пишет РБК.

О предстоящем отзыве Бабича ранее сообщили источники "Коммерсанта" и РБК. Источники РБК сообщали, что основным кандидатом на пост посла России в Беларуси был Мезенцев.

Бабич был назначен главой дипмиссии в 2018 году, тогда же он получил пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью.

Мезенцев входит в состав Совета Федерации с 2015 года (от исполнительной власти Сахалинской области). Его полномочия истекают в сентябре 2019 года.

Ранее Мезенцев был генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, а также губернатором Иркутской области.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь не против назначения нового посла России, сообщают "Белорусские новости".

"Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему. В частности, что это — вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович назначить нового посла — мы не против", — сказала Эйсмонт в комментарии ТАСС.

Naviny.by изучили биографию Дмитрия Мезенцева и нашли несколько интересных фактов.

Новый посол давно знает Владимира Путина. Оба работали в мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке. С 1991 по 1996 год Мезенцев был председателем комитета по печати и средствам массовой информации, представителем Мининформпечати в городе и Ленинградской области. Путин в это время возглавлял комитет по внешним связям, был советником мэра и первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

С 1999 по 2002 год Мезенцев возглавлял Центр стратегических разработок. Эта структура занималась избирательной кампанией Путина в 2000 году.

В 2011 году российские железнодорожники выдвинули Мезенцева в качестве кандидата на пост президента. Это стало неожиданностью для него самого. Правда, ему отказали в регистрации из-за недостатка действительных подписей после отбраковки 15 тысяч подписных листов.

Мезенцева называли техническим кандидатом, принадлежащим к самому ядру правящей в России группы.

Новый посол никогда не был дипломатом, если не считать его работу в Шанхайской организации сотрудничества. С 2013 по 2015 годы он занимал должность генерального секретаря ШОС. В марте 2014 года Путин присвоил Мезенцеву ранг чрезвычайного и полномочного посла. Пиком его карьеры считается пост губернатора Иркутской области с 2009 по 2012 годы. Последние годы Мезенцев работал в Совете Федерации.

"Это человек, который много делал для укрепления связей с нашей страной, будучи губернатором. Работали мы с ним и в парламентском собрании Беларуси и России, где работают и представители ЛДПБ. Председатель партии встречался с ним неоднократно. С президентом Беларуси он тоже встречался неоднократно и имеет с ним теплые отношения!" — написал о Мезенцеве первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Новый посол разбирается в психологии. Мезенцев — кандидат психологических наук. С 2009 года является заведующим кафедрой политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Защитил диссертацию на тему "Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности".

В разные годы Мезенцев занимался СМИ и информационной политикой, состоит в Союзе журналистов России с 1988 года.

Чего ждут от нового посла в Беларуси?

Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси Валерий Воронецкий назвал отставку Бабича и назначение Мезенцева внутренним делом России и вместе с тем оптимальным решением Кремля.

"Также как и руководство любого государства, принимая решение о назначении или отзыве тех либо иных послов, руководствуется стратегическими интересами, направленными на то, чтобы укрепить, улучшить отношения между странами. Это внутренне дело России. Им виднее", — сказал депутат в комментарии для Naviny.by.

В Беларуси от нового посла ждут выстраивания дружеских добрососедских отношений, развития и укрепления сотрудничества, взаимодействия и партнерства.

"Любой посол должен выстраивать доверительные и уважительные отношения с представителями политических элит и гражданского общества с тем, чтобы создавать позитивную среду для развития двусторонних отношений. Любая страна заинтересована в том, чтобы укреплять отношения со своими соседями. Тем более, со стратегическим для нас союзником — Россией", — отметил Воронецкий.

Возможно, знания Мезенцева в психологии помогут ему сглаживать острые вопросы белорусско-российских отношений в отличие от предыдущего посла Михаила Бабича, который запомнился жесткой пикировкой с белорусским МИД и был отозвал из Минска, как утверждают высокопоставленные источники "Коммерсанта", после неоднократных просьб Александра Лукашенко.

Но в целом вектор двухсторонних отношений будет задавать не посол, а Владимир Путин, который ставит перед Минском известный вопрос об углубленной интеграции.