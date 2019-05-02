В Национальном аэропорту Минск – нововведение, касающееся ручной клади

В Национальном аэропорту Минск 1 мая заработала автоматическая система возврата лотков, в связи с чем изменился порядок досмотра ручной клади. Об этом со ссылкой на национального авиаперевозчика сообщает агентство "Минск-Новости".

Отныне при прохождении досмотра ручную кладь, габариты которой не должны превышать 55 х 40 х 20 см, нужно помещать в специальные лотки для проверки в интраскопе. Досмотр ручной клади без использования лотка будет невозможен.

Пассажиры, прибывшие на пункты досмотра с ручной кладью, превышающей максимально допустимые размеры, будут отстраняться от досмотра и возвращаться на стойки регистрации рейса для сдачи такой клади в багаж.

По мнению представителей аэропорта, нововведение позволит сократить время на прохождение досмотра и увеличить пропускную способность пункта.