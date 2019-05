ФОТО: в Гималаях альпинисты нашли доказательства существования снежного человека

Группа военных альпинистов из числа военнослужащих Индии обнаружила в горах Непала, недалеко от природного заповедника Макалу, что в восточной зоне Гималаев, доказательства существования снежного человека (йети).

Поразительная находка была сделана 9 апреля на высоте более 3500 метров - на снегу альпинисты нашли многочисленные глубокие следы от ног, размер которых был огромен - 81 с лишним сантиметров в длину и 38 сантиметров в ширину.

Некоторые фотоснимки следов снежного человека, выложенные в Twitter индийскими альпинистами, опубликовала газета Times of India, особо подчеркнув, что это вовсе не шутка и не розыгрыш.



Остальные снимки были опубликованы в Twitter ANI (Asian News International). Все эти снимки военные альпинисты уже передали специалистам для исследований.

Army sources: More pictures from army expedition to Mount Makalu wherein mysterious footprints were seen that Army claims could be of the #Yeti . pic.twitter.com/GAUbeanuGn — ANI (@ANI) April 30, 2019

Впервые обнаружить и сфотографировать следы снежного человека удалось в 1950-х годах британскому исследователю Эрику Шиптону. В поисках нового для альпинистов пути к вершине Эвереста он наткнулся на чьи-то следы. Его снимки вызвали интерес к якобы обитающему в Гималаях существу. После этого альпинисты и ученые начали рассказывать и о своем опыте встречи с йети. Но реальных доказательств, подтверждающих такие заявления, до сих пор не находилось, смотря на многочисленные сообщения очевидцев.

Сообщения об обнаружении "снежного человека" и других диковинных зверей будоражат СМИ с завидным постоянством, однако на поверку они часто оказываются "уткой", запущенной с различными целями.

В Сети уже выразили сомнения в подлинности фото, отмечая, что на некоторых снимках есть следы только одной ноги этого "существа". "Где отпечаток второй ноги? Или этот йети был одноногим?" - удивляются одни. "Не, он просто дефилировал, как модель на подиуме - шел по линейке...", - иронизируют другие.

Однако индийские альпинисты уверены, что теперь доказать существование йети будет возможно с помощью их снимков.