Путин вновь упростил схему выдачи паспортов РФ для украинцев

Владимир Путин существенно расширил категорию тех, кто может претендовать на упрощенную схему получения гражданства РФ. Теперь для этого необязательно иметь паспорт "ДНР" или "ЛНР".

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства некоторым категориям иностранных граждан - главным образом он касается граждан Украины. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации в среду, 1 мая.

Упрощенная процедура будет действовать для граждан Украины, не имеющих гражданства другого государства, которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, но выехали за их пределы до 18 марта 2014 года. А также для граждан Украины, проживавших в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года, и имеющих вид на жительство или другой документ, разрешающий им жить в России. Те же правила действуют и для лиц без гражданства, а также для их членов семей, в том числе и для усыновленных детей.

Кроме того, процедура затронет людей, депортированных из Крыма в советское время, а также граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившихся на территории РСФСР и имевших советское гражданство.

24 апреля Путин упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных "Донецкой" и "Луганской народных республик".

Для получения российского паспорта желающие должны подать заявление в подразделения МВД России, приложив к нему удостоверение личности, выданное властями "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о проживании на территории региона, а также документ о наличии гражданства иностранного государства, и, если имеются, свидетельства о заключении или расторжении брака, и о перемене фамилии.

Таким образом новый указ Путина существенно расширяет категорию тех, кто может претендовать на российское гражданство. В частности, теперь для его получения не нужно обладать паспортом "ДНР" или "ЛНР".

А что Зеленский?

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский ранее предложил "предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями". "Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - заявил он.