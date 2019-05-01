Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Первые столкновения между манифестантами и полицией произошли на бульваре Монпарнас, где множество представителей движения "желтых жилетов" собрались для участия в совместной демонстрации с профсоюзными движениями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Основные столкновения развернулись в районе ресторана "Ротонд", где праздновал выход во второй тур президентских выборов нынешний лидер Франции Эмманюэль Макрон. Молодые люди в масках начали с провокационных выкриков и перешли к физическому противостоянию со стражами порядка, бросая в них бутылки и петарды. Полицейские в ответ применили гранаты со слезоточивым газом и перешли в наступление, применив дымовые шашки и дубинки. Также сотрудники полицейского спецназа (CRS) задержали несколько молодых людей, при этом обстановка по-прежнему остается весьма напряженной. Практически все собравшиеся выкрикивают неодобрительные фразы в адрес стражей порядка, а также журналистов государственных телеканалов.

Беспорядки постепенно разрастаются и облака слезоточивого газа периодически накрывают палатки профсоюзных организаций, которые готовятся пройти маршем в сторону площади Италии в 14:30 по местному времени (15:30 мск). При этом буквально в 100 метрах небольшие группы людей в желтых жилетах продолжают спокойно фотографироваться на фоне стоящих вдоль бульвара полицейских со щитами и в касках. Кроме того, в толпе все чаще встречаются представители профсоюзов, которых можно отличить по жилетам красного цвета или флагам с соответствующей символикой. Несмотря на столкновения, ни одна из организаций не объявляла о переносе или отмене первомайского марша.

Как сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные парижской префектуры, на текущий момент уже задержаны 165 человек, ранее сообщалось о 88 задержанных. Со вчерашнего вечера сотрудники правоохранительных органов осуществили более 9 тыс. проверок граждан в районах многочисленных манифестаций в Париже. У задержанных были обнаружены запрещенные предметы вроде противогазов, а также молотки, ножи, разводные ключи, баллончики с газом и емкости с горючей жидкостью.

Многие отели и торговые точки, а также отделения банков, наглухо закрыли сегодня свои витрины в надежде сберечь их от вандалов. Кордоны установлены вокруг правительственных зданий и отделений полиции. В то же время столичные спасатели в своем Twitter призвали парижан не создавать помех для машин пожарных и скорой помощи. Как отмечает Le Parisien, префектура потребовала от ресторанов не только закрыть витрины и террасы, но и убрать с улиц стулья, столы и все предметы, которые могут послужить материалом для строительства "баррикад".

Как сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, 7,4 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок в ходе первомайских демонстраций в Париже. Он отметил, что особую озабоченность вызывает ситуация в Париже, и подтвердил информацию о возможном участии в манифестациях большого количества экстремистов, в том числе из других стран.