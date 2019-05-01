В День Катастрофы евреев обнародован отчет об антисемитизме в ЕС и США: ситуация критическая

Руководитель Центра Кантора по мониторингу антисемитизма доктор Дина Порат представила ежегодный отчет, в котором отмечается резкий рост насильственных преступлений против евреев. Как отмечает NEWSru.co.il, наиболее существенно антисемитизм за год, прошедший после составления предыдущего отчета, вырос в таких государствах, как США, Франция и Украина.

Генеральный секретарь Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Арье Цукерман отметил, что минувший год не ознаменовался масштабными военными действиями. Таким образом, нельзя говорить, что обострение антисемитизма связано с арабо-израильским конфликтом. Цукерман уверен, что речь идет о возрождении классического антисемитизма. Он напомнил о девизе, прозвучавшем на недавней демонстрации французских евреев "всему есть предел" и добавил, что этот лозунг должен разойтись в интернете подобно известному лозунгу "metoo".

Согласно отчету, количество серьезных случаев проявления насилия в отношении евреев, увеличилось за год на 13% (с 342 до 387 случаев). Наибольшее количество антисемитских инцидентов произошло в США (более 100 случаев), Великобритании (68), Франции и Германии (по 35 в каждой), Канаде (20), Бельгии (19). Основным типом проявлений антисемитизма остаются акты вандализма (216 случаев или 56%), угрозы (89, 23%), инциденты без применения оружия (55, 14%).

Отчет также свидетельствует, что как минимум 138 частных лиц подверглись нападению на антисемитской почве, был нанесен ущерб 104 объектам частной собственности. Это объясняется тем, что частные лица и их имущество защищены хуже, чем синагоги и общинные центры. Объектами вандализма зачастую становятся еврейские кладбища и памятники: так, в марте этого года неизвестные в Страсбурге опрокинули вертикальную мемориальную плиту, установленную на месте синагоги, сожженной и взорванной членами гитлерюгенда в 1940-1941 годах.

Отчет был обнародован в ежегодно отмечаемый День катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. Мероприятия Дня Катастрофы начнутся в 17:00, когда в Тель-Авиве пройдет "Марш во имя живых". Он отправится от площади перед театром "Габима", по словам организаторов, целью его является демонстрация солидарности с выжившими в дни Катастрофы и живущими в Израиле людьми.

В 17:45 в Ришон ле-Ционе состоится марш "Идем и помним" с участием людей, переживших Катастрофу, ветеранов, а также школьников и активистов молодежных движений.

Официально мероприятия начнутся в 20:00 с церемонии на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме. На церемонии выступят президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Беньямин Нетаньяху. В мероприятии примут участие спикер Кнессета Юлий Эдельштейн и глава Верховного суда Эстер Хайют. Шесть человек, переживших Катастрофу, зажгут шесть факелов.

Одновременно пройдет церемония в Центре изучения истории Катастрофы "Масуа" в кибуце Тель-Ицхак. В этом мероприятии примет участие командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин.

После церемоний по всей стране пройдут мероприятия "Воспоминания в гостиной". Люди, пережившие Катастрофу, расскажут слушателям истории своей жизни. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие не менее полумиллиона человек.

2 мая в 10:00 по всей стране прозвучит двухминутная траурная сирена. После этого в Иерусалиме начнется церемония возложения венков к мемориалу участникам восстания в Варшавском гетто. Венки будут возложены также в учебных заведениях, общественных организациях и на военных базах.

В 11:00 в Кнессете, а также во многих учебных заведениях и мемориальных комплексах начнутся традиционные мероприятия "У каждого человека есть имя", в ходе которых будут зачитываться имена погибших в Холокосте. В Кнессете церемония пройдет при участии спикера парламента Юлия Эдельштейна.

В 13:00 в шатре "Изкор" в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" начнется официальная церемония.

В 17:30 в "Долине общин" состоится церемония молодежных организаций. Завершатся мероприятия 12 апреля в 19:45 церемонией в кибуце Лохамей а-гетаот.

2 мая в Польше состоится 31-й Марш жизни. Трехкилометровый путь из Освенцима в Биркенау пройдут более 10 тысяч человек из 51 страны, в том числе школьники. Марш возглавит глава Еврейского агентства ("Сохнут") Ицхак Герцог. В этом году Марш проходит под девизом борьбы с усиливающимся антисемитизмом, и в мероприятии примут участие послы США в Израиле, Польше и Германии, а также премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ и предстоятель Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей I.

День Катастрофы и героизма европейского еврейства посвящен шести миллионам евреев, погибших от рук нацистов в годы Второй мировой войны. Он был установлен израильским парламентом в 1951 году по предложению первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона и отмечается 27-го нисана по еврейскому календарю. По григорианскому календарю проведение Дня приходится на промежуток между 7 апреля и 7 мая.

День Катастрофы привязан к трем датам, символизирующим путь еврейского народа от гонений к возрождению государства: к празднику Песах (в память исхода евреев из Египта), Дню независимости (отмечается в мае) и восстанию в Варшавском гетто в апреле - мае 1943 года, в ходе которого войсками СС было убито от 7 до 10 тысяч человек, около 6 тысяч сгорели во время поджогов домов. Уцелевшие были отправлены в концлагерь Треблинку, а само гетто было ликвидировано.