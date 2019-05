Раскрыт размер ядерных арсеналов России и США: у Путина боевых головок больше процентов на 20

Соединенные Штаты Америки располагают на сегодня примерно 3800 ядерными боеголовками, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Bulletin of the Atomic Scientists, который освещает вопросы международной безопасности и угрозы, вызванные ядерным оружием. Этот журнал, выходящий с 1945 года, был основан бывшими участниками Манхэттенского проекта после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Как отмечают ученые, примерно 1300 из американских боеголовок (боевая головка, боевая часть - название составной части ракеты или бомбы, предназначенной для поражения цели) располагаются на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 размещены на стратегических бомбардировщиках на военных базах США, а 150 находятся на хранении на европейских базах. К этой ядерной мощи надо добавить еще 2050 боеголовок, которые находятся в резерве на случай необходимости. Как говорится в докладе за подписью директора Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, почти 2,4 тысяч устаревших американских боеголовок были сняты с боевого дежурства и должны быть утилизированы до 2030 года. Однако американский ядерный арсенал уступает российскому по количеству боеголовок. Только месяц назад The Bulletin of the Atomic Scientists обнародовал аналогичный доклад по ядерным боеголовкам России. В нем говорилось, что ядерный арсенал РФ по состоянию на начало 2019 года включает в себя 4490 боеголовок, которые могут быть размещены на стратегических пусковых установках дальнего радиуса действия. Из всего количества ядерных боеголовок России примерно 1600 развернуты на межконтинентальных баллистических ракетах и тяжелых бомбардировщиках, а еще 1070 стратегических боеголовок находятся на хранении вместе с примерно 1820 нестратегическими боеголовками. В дополнение к этому военному запасу Россия обладает готовыми к использованию почти 2000 снаряженными боеголовками из общего числа в 6490, которые должны быть утилизированы в соответствии с международным договором. Благодаря модернизации армии, которую президент Путин проводит в последнее десятилетие, стратегические ядерные силы России были почти полностью обновлены. А увеличение количества российских военных учений, сценарий которых предусматривает ответ на ядерную угрозу других стран, способствует росту неуверенности в США по поводу долгосрочных намерений РФ в вопросах сокращения ядерных стратегических арсеналов, отмечают ученые-ядерщики. Все это стимулирует увеличенные расходов на оборону и на программы ядерной модернизации. Позиция России, как отмечается в исследовании, заставляет лидеров США и стран Западной Европы сомневаться в намерении Путина действительно сократить количество ядерного оружия. Напомним, в рамках договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который России и США подписали в 2010 году, каждая из стран должна сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и далее суммарное количество ядерных боеголовок не превышало 700 МБР, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

