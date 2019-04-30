Лукашенко передано требование о выходе Беларуси из Союзного государства и ОДКБ

В Администрацию президента передано обращение с требованием денонсации договора о Союзном государстве и выхода Беларуси из ОДКБ, сообщила БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова.

«Цель обращения — актуализация этого вопроса. В последнее время мы видим много шагов и со стороны России, и со стороны Беларуси о более тесных интеграционных процессах. И это обращение является высказыванием позиции граждан Беларуси, чтобы и наши, и российские власти понимали, что не всё так просто», — сказала она в комментарии БелаПАН.

Копии обращения направлены в Министерство иностранных дел Беларуси и Палату представителей.

Коллективное обращение подписали около 200 граждан Беларуси. Большинство подписей было собрано 24 марта среди участников митинга в Киевском сквере в Минске во время празднования Дня Воли — 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики.

26 апреля российский журналист Николай Сванидзе на радио «Серебряный дождь» сообщил, что Александру Лукашенко направлено предложение стать премьер-министром объединенного государства. Ранее, 17 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Минску переданы российские предложения по интеграции. 18 апреля глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь «давно отправила ответные предложения».