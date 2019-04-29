Путин: россияне и украинцы выиграют, если будет общее гражданство

Президент России Владимир Путин, комментируя слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, заявил, что россияне и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство, сообщает РИА Новости.

Комментарий президента журналисты получили после вручения медалей «Герой Труда». Путин назвал украинцев и русских братскими народами и даже больше — одним народом.

«Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — прокомментировал российский президент (цитата «Говорит Москва») предложение Зеленского предоставить украинское гражданство всем, кто страдает от «авторитарных и коррумпированных режимов».

Путин также предложил Зеленскому вернуть украинский паспорт бывшему президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили.

«Он был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных», — сказал президент.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российских паспортов для жителей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Инициативу президент объяснил гуманитарными целями.

Позже он заявил, что не исключает введения подобной процедуры для всех украинцев. На это заявление Зеленский ответил, что «не советовал бы» российским властям тратить время на попытки «соблазнить граждан Украины» российским паспортом.