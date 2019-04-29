ВИДЕО: В Норвегии обнаружили кита с камерой и надписью на ней "оборудование Санкт-Петербурга"

В норвежском городе Финнмарке рыбаки обнаружили белуху (разновидность китов) с камерой GoPro и обвесом с надписью "оборудование Санкт-Петербурга".

Об этом сообщил телеканал NRK, пишет "Страна".

По словам одного из рыбаков, 25 апреля они вместе с отцом и братом рыбачили около острова Ингойя и вдруг к их лодке подплыла белуха.

На животном был ремень с обвесом и прикрепленной камерой GoPro. Ремень был очень туго затянут, и его удалось снять с кита только на следующий день. По словам рыбака, кит был приручен и позволял себя гладить.

По предположению ученых, белуха могла "сбежать" из России. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв заявил, что ученые не маркируют китов таким образом. Он предположил, что это могли сделать российские военные.

"Мы знаем, что в России держат прирученных китов, и что некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками", — сказал профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен. Он добавил, что разговаривал с несколькими российскими учеными, и они сказали, что белуха могла принадлежать военной базе в Мурманске.