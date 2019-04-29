МО РФ обнародовало список и порядок прохождения техники на параде 9 мая в Москве

Минобороны России запустило специальный мультимедийный проект "Традиции сквозь время", посвященный парадам Победы 9 мая в 29 городах России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В специальном разделе можно ознакомиться со схемой движения парадных расчетов и военной техники на Красной площади и узнать данные о численности участников парадов в других российских городах.

Также на интерактивной карте можно найти информацию о месте и времени проведения ​праздничных салютов и ознакомиться с информацией о репетициях участников парада на подмосковном полигоне Алабино. Помимо этого, в спецпроекте представлены исторические фотографии парада на Красной площади в 1945 году.

Схему прохождения техники впервые опубликовали заранее

В параде Победы на Красной площади примут участие как историческая техника, так и современные бронемашины. Колонну бронетехники традиционно возглавит танк Т-34. Вслед за ним по площади пройдут современные машины - автомобили "Тигр-М", в том числе единицы, оснащенные противотанковым комплексом "Корнет-Д", и бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-К".

Вслед за ними в колонне проследуют более тяжелые единицы бронетехники - бронетранспортеры БТР-82А, новейшие БМП "Курганец" и БМП-3. Зрители парада увидят танки "Армата" и модернизированные танки Т-72Б3.

В параде примут участие и машины войск ПВО. В их числе - зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2", зенитные ракетно-пушечные "Панцири-С". За ними в строю пройдут пусковые установки ЗРК С-400. Воздушно-десантные войска будут представлены боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ.

На Красной площади также появятся образцы современной российской артиллерии - САУ "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Смерч". Вместе с ними военные покажут пусковые установки ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс" и комплексы "Искандер-М".

Воздушная часть парада состоится, если позволят погодные условия. В этом случае над площадью пролетят вначале четыре группы вертолетов - Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Стратегическая авиация будет представлена ракетоносцами Ту-160 и дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический ракетоносец Ту-95МС покажут имитацию дозаправки в воздухе.

Следом пройдут истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25.

Всего в параде примут участие более 13,6 тыс. военнослужащих, 130 единиц техники и 74 воздушных судна. Ожидается, что в параде Победы также будут задействованы кабриолеты Aurus, которые должны прийти на смену кабриолетам ЗИЛ-41041 АМГ, используемым для перевозки высокопоставленных лиц.

Еще одной новинкой, которую продемонстрируют в ходе парада, станут новейшие автоматы АК-12 калибра 5,45 мм. В первом квартале 2019 года концерн "Калашников" передал Минобороны РФ 5 тыс. таких автоматов, призванных заменить состоящие на вооружении российской армии АКС-74 и АК-74М.

В Москве перекроют улицы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, 29 апреля и 4 мая в связи с репетициями парада Победы с 17:30 до 20:00 будет полностью перекрыто движение на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, а также на Звенигородском шоссе и Триумфальной площади. Также с 22:30 до окончания мероприятия ограничат доступ к Большому Каменному мосту и Боровицкой площади. Полностью перекроют улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальная площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

Как пояснили в Минобороны, репетиции будут проводиться в 22:00, так как в это время интенсивность дорожного движения в центре Москвы минимальна. Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади пройдет 7 мая в 10:00. Москвичам рекомендовали внимательно изучить схему перекрытий и заранее планировать свои поездки.