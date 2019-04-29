Российский телеканал анонсировал шоу с ведущим Владимиром Зеленским

Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы "Магия", ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский.

По сценарию участники программы — звезды российского шоу-бизнеса — показывают различные фокусы, получая мастер-классы от известных иллюзионистов.

Шоу будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в анонсе программы.

Как сообщает "Коммерсантъ", программа была записана еще в 2011 году для телеканала "Россия 1", но в эфир так и не вышла. Программу создавала компания "ВайТ Медиа", которая делала программы для телеканалов нескольких стран Восточной Европы.

До 2014 года Зеленский неоднократно работал для программ, созданных для российского телевидения. С началом войны на Донбассе он в России не был.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, обойдя действующего главу государства Петра Порошенко. За Зеленского проголосовали более 73% избирателей.