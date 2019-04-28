Зеленский считает, что паспорта РФ не заинтересуют украинцев

Получить российские паспорта могут захотеть лишь те украинцы, кто находится под влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовных преследований, заявил избранный президент Украины.

Получить российские паспорта могут захотеть лишь те украинцы, "кто до сих пор находится под влиянием пропаганды". "Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 27 апреля, на официальной Facebook-странице избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

Зеленский предлагает "предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями". "Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" - в Ростове или Магадане", - сказано в заявлении.

По словам Зеленского, в Украине, в отличие от России, есть свободные СМИ и интернет, а российский паспорт на самом деле предоставляет "право быть арестованным за мирный протест", не иметь свободных выборов и "вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека". Украинцы вряд ли "захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ", отмечается в тексте.

Ранее в тот же день на пресс-конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти изучают возможность упрощенной выдачи паспортов РФ всем украинцам.

Обмен пленными "всех на всех"

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления", подчеркивается в заявлении Зеленского. Подтверждением готовности к деэскалации ситуации со стороны России "должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех".

24 апреля на сайте Кремля появился указ Путина, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".