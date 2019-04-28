В ФРГ предупреждают о растущей готовности правых радикалов к насилию

Правые экстремисты планируют нападения, обмениваясь информацией в интернете, предупреждает Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ. Но им не хватает организованности.

Готовые применить насилие правые радикалы в ФРГ представляют все большую опасность. Это следует из "конфиденциального доклада" Федерального ведомства по охране конституции (BfV), сообщает в воскресенье, 28 апреля, немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным BfV, "террористические проекты и потенциальные планы" возникают среди "различных направлений и спектров правоэкстремистской сцены", включая маргинальные течения и даже вне организованных групп. В качестве возможных исполнителей "выступают, прежде всего, просто организованные небольшие группы или одиночки".

Обмен информацией между ними происходит при помощи мессенджеров или соцсетей, поэтому особо важно отслеживать их активность в интернете, подчеркивают аналитики BfV. Однако на сегодняшний день потенциальным террористам-праворадикалам не хватает организованности, "между их планами и реальностью существуют значительные несостыковки".

Связи правых радикалов плохо изучены

Праворадикальные структуры представляют в Германии наибольшую опасность после 1945 года, заявил изданию замглавы парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб, член фракции "зеленых" Константин фон Нотц (Konstantin von Notz). По его словам, правые экстремисты имеют связи в правительствах соседних европейских стран, в германских земельных парламентах и в самом бундестаге, а также в спецслужбах и бундесвере. "Подобное развитие, а также возможное управление из-за рубежа, недостаточно хорошо изучены", - подчеркнул парламентарий.

Ранее в феврале в Потсдаме прошла конференция с участием руководителей BfV и представителей ведомств по охране конституции в федеральных землях. По итогам встречи было решено сформировать широкую экспертную группу для сбора информации о возможных контактах немецких правых с Кремлем.