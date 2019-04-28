Адвокаты Ассанжа обвинили группу испанцев в шпионаже за ним

Испанцы получили видео с основателем Wikileaks, снятые в посольстве Эквадора, и требовали 3 млн долларов, угрожая опубликовать их. Теперь эти материалы - в распоряжении эквадорских властей, утверждает Wikileaks.

Адвокаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, арестованного британской полицией, подали в испанский суд иск против группы граждан Испании. Юристы обвиняют этих людей в вымогательстве и шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж укрывался несколько лет. сообщило в субботу, 27 апреля, агентство AFP со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. Кроме того, в иске фигурирует ряд сотрудников эквадорского посольства и МИД Эквадора.

В распоряжении эквадорских властей имеются тысячи фото- и видеоматериалов с Ассанжем, снятых в посольстве южноамериканской страны, заявили ранее в Wikileaks. По мнению исландского журналиста-расследователя Кристинна Храфнсона, эти материалы находились у испанцев, которые требовали 3 млн долларов (в пересчете - 2,7 млн евро), чтобы те не попали в открытый доступ.

Арест Ассанжа в Лондоне по запросу США об экстрадиции

11 апреля полиция Великобритании арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку Ассанжа на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого укрывался основатель Wikileaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций.

Британские правоохранители подтвердили, что Ассанжа арестовали еще и на основании официального запроса США о его экстрадиции. В Соединенных Штатах основателя Wikileaks обвиняют в сговоре с Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об операциях США в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.

Ассанж готов сотрудничать со следствием Швеции

Убежище разоблачителю из гуманитарных соображений предоставил в 2012 году тогдашний президент Эквадора Рафаэль Корреа. Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Впоследствии органы юстиции королевства прекратили дело в отношении создателя Wikileaks.

После его ареста стало известно, что прокуратура Швеции получила запрос на возобновление предварительного расследования в отношении разоблачителя. Ассанж готов сотрудничать со шведскими властями, однако намерен добиваться от Швеции гарантии того, что его не экстрадируют в Соединенные Штаты, заявила его адвокат Дженнифер Робинсон.