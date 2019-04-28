Православные христиане во всём мире отмечают Пасху

Православные христиане сегодня отмечают свой главный праздник – Пасху. Этот день символизирует воскресение Иисуса Христа на третий день после распятия. Православные считают это победой над грехом и смертью.

В Москве праздничное богослужение прошло накануне вечером в храме Христа Спасителя. Туда из Иерусалима был доставлен благодатный огонь.

Патриарх Кирилл во время богослужения освятил икону для главного военного храма России, один фундамент которого, как писали СМИ, обойдется в 9 с половиной миллионов долларов. Утверждается, что финансировать проект будут за счет пожертвований.

Крупный крестный ход прошел во Владивостоке. Там на центральные улицы вышли несколько тысяч верующих.

Все православные церкви отмечают праздник в один день, кроме финляндской автономной православной церкви. Там празднуют Пасху одновременно с католиками и протестантами.

Украинцев с праздником поздравил президент Петр Порошенко. Он заявил, что впервые со времен Крещения Украина имеет свою независимую церковь. Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет накануне заявил, что другие поместные православные церкви, кроме Константинопольской, пока не признали автокефалию украинской церкви из-за активного противодействия Москвы.