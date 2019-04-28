Джо Байден, вступивший в борьбу за пост президента США, за первые сутки собрал около 6,3 млн долларов

Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден за первые сутки после официального вступления в борьбу за высший государственный пост в стране собрал около 6,3 млн долларов в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Деньги пожертвовали примерно 97 тыс. физических или юридических лиц, рассказали изданию представители предвыборного штаба политика. Таким образом, Байдену по объему собранных средств удалось превзойти других демократов, заявивших о намерении претендовать на пост президента США.

Например, сенатору от американского штата Вермонт Берни Сандерсу за первые сутки после его официального вступления в гонку удалось привлечь около 5,9 млн долларов в качестве пожертвований, а бывшему конгрессмену от штата Техас Бето О'Рурку - 6,1 млн долларов.

Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг. Согласно ряду опросов, на данный момент он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии.

О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.