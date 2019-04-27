Из шахты "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР"), где взорвался метан, извлекли тела всех 17 погибших горняков. Об этом сообщило в субботу, 27 апреля, со ссылкой на местные власти агентство "Интерфакс".

В поисковой операции были задействованы спасатели МЧС России из города Шахты Ростовской области. Детонация произошла на глубине около 300 метров.

"Не менее пяти взрывов"

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Между тем, как утверждает украинский журналист Евгений Спирин, прогремело не менее пяти взрывов. По версии Спирина, руководство шахты "не стало обращаться за помощью в подконтрольный Украине Лисичанск", а связалось с российской стороной, в итоге "извлекать (тела. — Ред.) начали спустя почти сутки".

О готовности оказать помощь семьям погибших ранее заявили украинские власти.

В забое находились 20 человек


Работа шахты "Схидкарбон" была приостановлена после начала боевых действий на востоке Украины в апреле 2014 года. В январе 2018 года добычу угля возобновили. Сырье поставляют на Алчевский металлургический комбинат, а также на предприятия Макеевки и Енакиево.

Авария на шахте произошла утром 25 апреля, прозвучали несколько взрывов, и начался пожар. На момент ЧП в забое находились 20 человек, трое из них поднялись на поверхность сразу, уточняет журналист Евгений Спирин. Необходимого оборудования для спасения горняков на шахте не было.