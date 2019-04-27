Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении российской нефти

В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения российской нефти, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию "Транснефть".

В "Транснефти" назвали загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" умышленным. В компании утверждают, что хлорорганику вбросили в трубопровод через частный "Самаратранснефтьтерминал", который обслуживает ряд небольших производителей.

Следственные действия идут в офисах нескольких частных организаций в Самаре.

О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, 19 апреля сообщили в Беларуси. Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов, включая бензин.

В "Транснефти" сообщили о повышенном содержании хлоридов в нефти и обещали наладить поставки "чистого" сырья.

Транзит российской нефти из-за случившегося остановили Польша, Украина и другие страны Европы.