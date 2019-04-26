Президент Шри-Ланки приказал осмотреть все жилые дома в государстве

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился провести осмотр всех жилых построек на острове после серии взрывов 21 апреля, передает ТАСС. "Начата масштабная поисковая операция. Каждый дом в стране будет проверен. Будут составлены списки постоянных жителей каждого строения для того, чтобы исключить возможность проживания неизвестных людей", - сказано в заявлении главы государства, распространенном его пресс-службой.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах.

По уточненным в четверг данным, число погибших на Шри-Ланке в результате взрывов, прогремевших в минувшее воскресенье, составило около 250 человек, а не 359, как указывалось ранее.

Известно, что число задержанных составляет около 80 человек. Всего по делу о причастности к терактам в настоящее время проходят 139 человек.

По всей стране введены повышенные меры безопасности. На автодорогах крупнейшего города страны - Коломбо и других городов появились блокпосты для досмотра подозрительных граждан и транспортных средств. Пресс-секретарь полиции Руван Гунасекара призвал граждан сотрудничать с полицией и не поддаваться панике.

В четверг была оцеплена улица напротив международного аэропорта Бандаранаике, крупнейшего на Цейлоне. Там находилось подозрительное транспортное средство, в результате временно была нарушена работа аэропорта. Вскоре воздушная гавань вернулась к обычному режиму работы, взрывных устройств обнаружено не было.

Полициятакже продолжает использовать направленные взрывы для уничтожения подозрительных транспортных средств, припаркованных в людных местах. Сотрудники полиции произвели в четверг контролируемый подрыв подозрительного мотоцикла, который был припаркован в районе Моратува города Коломбо. Взрывчатки в мотоцикле не оказалось.

В качестве дополнительной меры безопасности введен запрет на использование всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве Шри-Ланки до особого распоряжения. Все выданные ранее разрешения на использование БПЛА объявлены недействительными на неопределенный срок.

Кроме того, все католические церкви на Шри-Ланке останутся закрытыми "до улучшения ситуации с безопасностью" на острове.

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова. По словам заместителя главного инспектора полиции Шри-Ланки Приянтху Джаякоди, полиция усилила меры безопасности у всех мечетей.

В то же время министр мусульманских религиозных дел правительства Шри-Ланки Мохамед Хашим Абдул Халим призвал в четверг последователей ислама этого островного государства не проводить 26 апреля традиционную пятничную молитву в мечетях. Он предложил верующим провести молитву дома.

По мнению министра, такой жест стал бы символом солидарности мусульманской общины с католиками после терактов против христианских церквей, которые произошли на острове в минувшее воскресенье, когда католический мир отмечал Пасху. "Так мы поддержим христианских братьев и сестер в горестное для них время", - сказал министр.