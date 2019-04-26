ВИДЕО: СК РФ потребовал арестовать студента-репетитора из консерватории, избивавшего 8-летнюю ученицу

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего студента Московской консерватории имени П. И.Чайковского Мгера Махсудяна, которого подозревают в избиениях малолетнего ребенка на репетиторских занятиях по классу фортепиано.

Молодому человеку инкриминируют п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Ему грозит наказание в виде семи лет лишения свободы. "Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени фигуранту будет предъявлено обвинение", - сообщает в пятницу официальный сайт ГСУ СК РФ по Москве.

В ведомстве отметили, что расследование было начато после появления информации, согласно которой "во время уроков музыки репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в ее адрес оскорбления различного содержания".

Шокирующее двухминутное видео, в котором Мгер Махсудян наносит побои восьмилетней девочке, было опубликовано 24 апреля каналом Baza.

"Плечи опусти, тупица! Как ты мне надоела! Отвратительно играешь, отвратительно занимаешься! Меня не слышишь, мои замечания не исправляешь. Плакать за дверь, либо здесь, но только громко и орать, чтобы все слышали на улице", - давал "ценные" указания своей воспитаннице Махсудян.

Он также угрожал девочке: "Руки убрала! Я зашью твои плечи к твоим ушам. Запомни это, детка!".

На кадрах видно, как он пинает стул, на котором сидит девочка, а потом бьет ее по голове и хватает за волосы. Этот случай не был чем-то экстраординарным: по словам ученицы, репетитор постоянно позволял себе вольности, что и вынудило ее в конце концов пожаловаться родителям. В итоге они установили в детской комнате скрытую камеру, которая и зафиксировала действия педагога.

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Отец пострадавшей поговорил с репетитором по телефону, посоветовав больше не переступать порог их дома. Затем мужчина обратился с заявлением в полицию, сообщает "Вести.ru".

В ходе допроса подозреваемый "подтвердил факт проявления грубости в отношении ребенка и пояснил, что в воспитательных и учебных целях применял к ней физическую силу", говорится в сообщении СК РФ.

Мгер Махсудян родом из Оренбургской области. Со слов родственников, он сел за пианино в четыре года, а пять лет назад приехал в Москву. Без финансовой поддержки молодой человек поступил в консерваторию на фортепианный факультет. В этом году он должен был закончить обучение.

Мгер Махсудян является лауреатом XIV Международного конкурса имени Юдиной, XII Молодежных Дельфийских игр, II Международного конкурса имени Рахманинова и III Международного конкурса в Баден-Бадене. Молодой человек также получил премию Министерства культуры РФ "Молодые дарования России".

Молодой человек жил в общежитии и занимался репетиторством со школьниками разных возрастов, студентами. Среди его учеников были и дети, страдающие аутизмом. Стоимость обучения у талантливого пианиста, если верить прейскуранту на специализированных сайтах, начинается от 1 тысячи рублей в час.

Одногруппники Махсудяна говорят, что он никогда не проявлял вспыльчивость в общении.

В элитный дом на улице Щукинская, где проживает пострадавшая девочка, пианист ходил около одного года, пишет "Московский комсомолец". Причем родителям ребенка музыканта порекомендовали как опытного педагога и лауреата престижнейших конкурсов пианистов.