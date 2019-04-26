Коловшим детей булавками за плохое поведение воспитателям из Сибири дали по четыре года колонии

Канский городской суд Красноярского края вынес обвинительный приговор двум воспитательницам детского сада за истязание детей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Воспитательницы признаны виновными в преступлениях по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по пунктам "а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух или более лиц, заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Они приговорены к четырем годам колонии общего режима и принудительным работам во время отбывания наказания.

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В апреле 2017 года в отношении двух воспитательниц муниципального детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края было возбуждено уголовное дело по обвинению в истязаниях воспитанников. Родители детей в возрасте 4-5 лет, посещающих среднюю группу детсада, заметили у малышей следы уколов от иголок. В ответ на расспросы дети рассказали родным, что у их воспитателей есть "помощницы" - канцелярские булавки, которыми они кололи воспитанников в наказание за "плохое" поведение.

В ходе расследования установлено, что в период с 2016 года по апрель 2017-года воспитатели детсада кололи воспитанников булавками в область языка, ягодиц, рук, ног и других частей тела. Во время следствия воспитатели частично признали свою вину и раскаялись в содеянном.