Трамп намерен предложить России и Китаю "грандиозную ядерную сделку"

Администрация США занимается подготовкой проекта договора по сокращению ядерного вооружения, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, президент Дональд Трамп хочет заключить "грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем", которое для него может стать "знаковым достижением" во внешней политике.

Как утверждают собеседники телеканала, Белый дом США уже "ведет интенсивные межведомственные переговоры", чтобы разработать варианты новой сделки. Она может прийти на смену заключенному с РФ Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и рассчитан на десять лет с обоюдным продлением договоренности на пять лет.

Как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями надо осуществлять при участии России и Китая, а также распространить договор на все виды оружия, боеголовок и ракет. В администрации намерены как можно скорее предоставиить президенту возможные варианты заключения сделки, подобной которой не пыталась добиться ни одна из предыдущих администраций США.

Как уточняют представители американской администрации, их цель состоит в том, чтобы "обновить запылившийся договор", а также повысить глобальную безопасность. "Президент хочет, чтобы мы взяли под контроль все это оружие. Мы должны ликвидировать как можно больше вооружений, мы должны стремиться уничтожить целые классы оружия", — добавил один из источников телеканала.

CNN уточняет, что Белый дом США пока не составил график переговоров с Китаем и Россией и даже не поднимал вопроса о заключении нового договора. Также американские власти не торопятся обсуждать продление СНВ-3. "С учетом того, какое оружие создают Россия и Китай, нам нужно обсудить, что мы можем предложить, чтобы обе страны сели за стол переговоров и попытались договориться о лучшей сделке", — отметил один из американских чиновников.

1 февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), действовавшего с июня 1988 года. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в невыполнении условий договора: по мнению американской стороны, РФ разрабатывает новое оружие в нарушение Договора о РСМД. Россия все обвинения отрицает, 2 февраля она также объявила о выходе из договора.

6 февраля Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе допустил, что США, сумеют договориться о другом соглашении вместо Договора о РСМД совместно с Китаем и другими странами. Пентагон также подчеркивал, что Вашингтон не заинтересован в новой гонке вооружений.

Позже стало известно, что Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. Ответа со стороны США до сих пор не последовало.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.О нарушении Россией ДРСМД американцы говорят с 2014 года.

2 февраля истек срок, который Вашингтон дал Москве на решение вопроса с ракетами 9М729 — американская сторона считает, что характеристики этого вооружения нарушают ДРСМД, и требует, чтобы Россия их уничтожила. Москва настаивает на том, что они не попадают под действие соглашения.