В столице Казахстана начались переговоры по Сирии

Делегации Ирана, России и Турции собрались в четверг в столице Казахстана Нур-Султане в попытке положить конец конфликту в Сирии, одновременно отстаивая свои интересы при любом будущем политическом урегулировании.

МИД Казахстана подтвердил прибытие в страну делегаций трех стран, а также переговорщиков, представляющих сирийский режим и его вооруженных оппонентов.

Переговоры в "двустороннем и трехстороннем формате" пройдут в течение дня, накануне ожидаемого пленарного заседания в пятницу.

Спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен прибудет позднее, сообщило министерство.

Ожидается, что важное место в ходе встречи займет обсуждение ситуации в Идлибе на северо-западе Сирии. Регион находится под административным контролем бывшего филиала "Аль-Кайды" "Хайят Тахрир аш-Шам".

Идлиб удалось защитить от масштабного наступления сил режима в результате сентябрьского соглашения, подписанного союзником Дамаска, Россией, и Турцией, которая поддерживает повстанцев.

Однако режим усилил бомбардировки, после того как в "Хайят Тахрир аш-Шам" взяла регион под свой полный контроль, перехватив его у повстанцев.

Ожидается, что среди других вопросов на встрече в Нур-Султане будет обсуждаться обмен заключенными и распределение гуманитарной помощи.