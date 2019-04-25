В Беларуси власти массово запрещают посещение лесов

На территории уже 17 районов Беларуси местные власти ввели запрет на посещение людьми лесов. Такое решение принято в связи с установившей пожарной опасности четвертого класса.

По информации Минлесхоза, запреты введены пока в двух областях Гродненской и Минской.

Так, в западном регионе нельзя посещать леса в Берестовицком, Волковысском, Гродненском, Дятловском, Зельвенском, Мостовском, Новогрудском, Свислочском, Слонимском и Щучинском. А в столичном – в Березинском, Воложинском, Минском, Смолевичском, Стародорожском, Узденском и Червенском.

В ведомстве подчеркнули, что запрет означает «полный отказ от посещения лесов гражданами, а также въезд транспорта (за исключением служебного).