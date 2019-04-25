Путин заявил, что не собирался провоцировать Киев "паспортным указом"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не собирался провоцировать официальный Киев, подписывая указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.

"Что касается провоцирования, то мы далеки и я лично далек от того, чтобы кого-то провоцировать, - сказал он. - Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Путин выразил недоумение, что его решение упростить предоставление российского гражданства вызывает негативную реакцию. Он напомнил, что подобные шаги для своих соотечественников, живущих на Украине, активно предпринимают Польша, Румыния и Венгрия.

"В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?" То же самое, по его словам, относится и к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией в силу родственности, смешанных браков и других соображений.

Путин заявил, что люди, проживающие на территории "ДНР" и "ЛНР", находятся в гораздо более сложном положении, нежели поляки, румыны или венгры на территории Украины, и зачастую лишены элементарных человеческих прав. "Им даже трудно передвигаться на территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто ни на самолет, ни на поезд, - заметил Путин. - Это вообще запредельная ситуация".

При этом российский лидер высказал мнение, что и действующие, и новые власти Украины не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии. "Они не собираются признавать особый статус "ДНР" и "ЛНР", а это ключевые вопросы минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять минские соглашения", - подчеркнул он, задавшись вопросом, какая судьба ждет людей, живущих на этих территориях, останутся ли они также брошенными и живущими в полной изоляции. По его словам, стали именно власти Украины, что также противоречит минским соглашениям.

"Если приходящие к власти люди найдут в себе силы реализовать минские соглашения, то мы будем всячески этому содействовать и будем все делать для того, чтобы по максимуму вернуть ситуацию к этим основам", - заключил Путин.

24 апреля президент РФ подписал указ, согласно которому лица, постоянно проживающие в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках ("ДНР" и "ЛНР") имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре, подав в уполномоченные территориальные органы МВД РФ заявления о предоставлении гражданства и документы, удостоверяющие личность и социальное положение. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.

Уходящий президент Украины Петр Порошенко назвал решение России упростить процедуру получения российского гражданства жителям Донбасса вмешательством во внутренние дела страны и призвал усилить международные санкции против РФ, которая, по его словам, "торпедирует мирный процесс в Донбассе".

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского также подвергли критике действия Путина и призвали усилить санкционное давление на РФ, заявив, что решением упростить предоставление гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта".

В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявил, что намерен как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе, но собирается встретиться с президентом России только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса и потребовать у Путина компенсаций за поддержку ополчения самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".