В Россию могут запретить ввозить пармезан и хамон

Лоббистская организация российских производителей мяса и колбасы предлагает запретить ввоз в страну мясомолочной продукции для личного употребления. Причина — африканская чума свиней. Минсельхоз и Россельхознадзор предложение поддерживают. Под угрозой — хамон и пармезан.

Что предлагают

Речь идет о том, чтобы ввести полный запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции, узнала газета "Ведомости". Сейчас для личного пользования можно ввезти до 5 кг продуктов животного происхождения, если это готовая продукция в заводской упаковке.

Чаще всего везут колбасу, сыр, хамон, пишет газета. Импорт этих продуктов из стран ЕС, США, Канады и Австралии был запрещен летом 2014 года, когда Россия в ответ на санкции ввела продуктовое эмбарго.

Исключение предлагается сделать только для детского питания и молочных смесей для детей.

Для недопущения провоза еды предлагается усилить контроль не только за вещами, сдаваемыми в багаж в аэропортах, но и за ручной кладью. А также — повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения, сообщает издание.

Почему предлагают

Растут риски заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных, предупреждает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В прошлом году в 14 странах были зафиксированы 5 тысяч очагов африканской чумы свиней (АЧС), почти половина из них — в Польше. В этом году — уже 2 тысячи очагов.

АЧС не опасна для людей, но из-за нее приходится уничтожать целые поголовья животных. Вирус может передаваться вместе с путешественниками, считает Юшин.

Кто предложил, кто поддержал

Национальная мясная ассоциация — некоммерческая организация, объединяющая поставщиков, производителей и потребителей мяса, в том числе компании "Мираторг", "Черкизово", "Ремит" и "Велком".

Как узнали "Ведомости", свое предложения лоббистская организация направила еще 20 марта вице-премьеру Алексею Гордееву, который курирует сельское хозяйство.

Представитель Гордеева сказал, что вопрос прорабатывается министерством сельского хозяйства. Минсельхоз и Россельхознадзор (служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору) инициативу поддержали. Об этом изданию сказали представитель министерства и замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Будет ли дан инициативе ход и насколько реален риск того, что россияне лишатся последнего легального канала доставки итальянских сыров и испанского хамона, пока не ясно.

Но бизнес горячо поддерживает это предложение, сформулированное ассоциацией. Запрет необходим, сказал аналитик "Черкизово" Андрей Дальнов. Это повысит защищенность животных от вирусов, сказал владелец "Дымова" Вадим Дымов.

Как в других странах

В Японии за незаконный ввоз мяса и мясной продукции можно получить до трех лет каторги, привел пример Дальнов. А на Тайване за провоз свинины из Вьетнама предусмотрены штрафы на сумму до 33 тысяч долларов.

Власов из Россельхознадзора напомнил в свою очередь, что в США нельзя провести даже бутерброд с колбасой: при прохождении пограничного контроля его отберут и выбросят.

Термически обработанная мясная продукция рисков не несет, признает при этом Власов. Но далеко не все продукты, которые везут туристы, отвечают необходимым требованиям. Так что лучше ввести полный запрет, считает чиновник.

Молочная продукция тоже может быть опасна — не каждый сыр готовится из пастеризированного молока, предупреждает Юшин. Да, пармезан и грана падано могут производиться из непастеризованного молока, но они и зреют девять месяцев, ветеринарных рисков там нет, спорит исполнительный директор "Союзмолока" Артем Белов.

Контроль на границе, как в других странах, важен. Но в России много других проблем с ветеринарным контролем, и начать надо было с них, считает Белов.