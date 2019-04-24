"Мерзость и грязь": в России критикуют "патриотическую" игрушку "Ветеран"

Российский Союз ветеранов призвал устроить рейды по магазинам к 9 мая из-за появления в продаже мягкой игрушки "Ветеран". У пользователей соцсетей вызвало негодование описание куклы, в котором сказано, что она "будет напоминать о подвигах наших дедов и способствовать повышению патриотического духа ребенка".

"Предлагаю не останавливаться и запустить серию: мягкая кукла "партизан", мягкая кукла "чекист", мягкая кукла "блокадник", мягкая кукла "Сталин"... и так до мягкой куклы "Путин", - заявил один из комментаторов в соцсетях. Многим показалось, что усатый солдат похож на куклу вуду или на персонажа скетч-шоу "Деревня дураков". Позже игрушка пропала из продажи.

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев назвал изделие "похабщиной", а его изготовителей - "мерзавцами". В интервью радиостанции "Говорит Москва" он выступил за проведение рейдов по магазинам в преддверии Дня Победы, чтобы выявить похожие товары. По мнению Моисеева, они оскорбляют ветеранов и память о Великой Отечественной войне.

"Каждый раз к 9 мая обязательно какие-то деструктивные силы вытаскивают такую мерзость и грязь, наживаясь на этом, изготавливая всякую похабщину, которая порочит то, что было сделано нашими дедами и отцами. Показывают, вот, какой у нас оставшийся дряхлый ветеран. Они не думают о том, что ему в 1945 было 20 лет", - заявил функционер ветеранской организации.

Он также рассказал, что многие подростки в России не могут сказать, в какой день началась Великая Отечественная война, и призвал молодежь учиться патриотизму у Северной Кореи, ветераны которой гордятся своей победой в войне 1950-53 годов. "18 стран во главе с ООН воевали против Северной Кореи. И ничего не сделали. Они гордятся этой победой, вот и мы должны гордиться нашей победой, подвигами наших дедов и отцов", - заявил он.

Союз ветеранов призвал устроить рейды по магазинам к 9 мая после появления игрушки-ветеранаhttps://t.co/CFTZFgCR9G pic.twitter.com/RuysVG7O5S — #говоритмосква (@govoritmsk) 24 апреля 2019 г.



В прошлом году сотрудники магазина в Мурманске прикрепили георгиевские ленточки к бутылкам водки и коньяка. Интернет-пользователи сообщили, что видели подобное в магазинах и в другие года, в частности в Самаре, а также что производитель присылает ленточки вместе с продукцией. Подписчики сообщества разделились на тех, кто воспринял эту идею с негодованием, и не видящих в ней ничего плохого. Что касается самого магазина, его сотрудники подтвердили информацию о ленточках на бутылках, аргументировав это приближением 9 мая.

В Кемерове на рекламе ко дню Победы перепутали цвета флага, из-за чего он превратился в голландский, а в феврале 2016 года в Благовещенске защитников Отечества поздравили плакатом с танками и самолетами фашистской Германии. А в 2015 году в подмосковной Ивантеевке на рекламных щитах к 9 мая вывесили баннер, где рядом с георгиевской ленточкой и надписью "Они сражались за Родину!" был снимок экипажа германского бомбардировщика Junkers 88.