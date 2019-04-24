Саакашвили дал советы Зеленскому, как реагировать на "паспортный указ" Путина

Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской области Михеил Саакашвили посоветовал Владимиру Зеленскому не идти на уступки Владимиру Путину. Об этом Саакашвили рассказал в видео, которое опубликовал в Facebook.

"Он сейчас проверяет на вшивость команду Зеленского, которая приходит в Украину с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров просто перейдя в двухсторонний формат и несколько других вещей, символических и не очень", - считает экс-президент Грузии.

Он напомнил, что имел опыт общения с президентом РФ.

"У меня большой опыт общения с Путиным. Я хочу сказать, чем больше ему уступите, тем больше он будет требовать. Нет меры, на которую он удовлетворится", - отмечает Саакашвили.

Он считает, что через российское давление Украина станет сильнее

"А у президента Зеленского с самого начала будет достаточно запаса прочности, чтобы это все выдержать и поэтому надо относиться к этому очень спокойно. Не надо идти на уступки пахану, пахан никогда этого не оценит, не надо давать ему ни маленьких символических уступок, ни больших. Украина ничего не должна России", - сказал Саакашвили.

21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.

Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.

У Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта. Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.

По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.

Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.

В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.