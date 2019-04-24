Первый россиянин оштрафован за неуважение к власти

Первым пострадавшим от нового закона о неуважении к власти стал житель Новгородской области. У себя на странице Вконтакте он назвал Путина "сказочным (матерное слово)".

В России Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Малая Вишера, что стало первым случаем применения статьи о неуважении в органам власти. Соответствующее сообщение появилось на сайте суда во вторник, 23 апреля.

"Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера разместил в сети интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ", — говорится в сообщении суда.

Обвиняемый, судя по материалам СМИ, разместил в социальной сети Вконтакте запись "Путин — сказочный (матерное слово)" и графическое изображение президента России.

29 марта вступили в силу законы, предусматривающие штраф за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и госсимволов. Закон об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тысяч руб.

В ответ руководитель отделения партии "Яблоко" в Пскове Лев Шлосберг подготовил пакет законопроектов о "неуважении власти к народу". Документы предполагают административную ответственность за публичные действия, которые выражают или формируют "отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией России правам и свободам человека", но в то же время не несут признаков экстремизма.