Взрывы на Шри-Ланке: почему власти не прислушались к спецслужбам?

В понедельник стало известно, что власти Шри-Ланки получили несколько предупреждений о готовящихся нападениях перед серией терактов в минувшее воскресенье. Сейчас по этому факту начато расследование в верхних эшелонах власти.

В результате серии нападений в церквях и отелях погиб 321 человек, ранения получили больше 500.

Как сообщается, службы безопасности вели наблюдение за группой джихадистов из местного движения "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и заблаговременно уведомили полицию о возможной атаке.

Но, по словам членов правительства, премьер-министр Ранил Викрамасингхе и кабинет не были проинформированы о возможном теракте.

"Колоссальный провал спецслужб"



Пресс-секретарь правительства Раджита Сенаратне сообщил собравшимся на пресс-конференции, что премьер-министр не принимает участие в совещаниях по безопасности с прошлого года, когда между ним и президентом страны Майтрипалой Сирисеной возникли разногласия.

По словам Сенаратне, сообщения о группе, готовящей серию терактов, появились 4 апреля, после чего министерство обороны направило детальный отчет шефу полиции, а 11 апреля предупреждения были разосланы главам ряда подразделений службы безопасности.

Пресс-секретарь заявил, что в рапорте, направленном в полицейский департамент, содержалось предупреждение от зарубежных секретных служб о возможных атаках, а также имена участников экстремистских группировок.

В понедельник не было ясно, был ли поставлен в известность о полученном предупреждении президент Сирисена. Как сообщил Би-би-си старший советник президента Ширал Лактхилака, информация была направлена надлежащим лицам в службе безопасности и полиции и не выходила за пределы их круга.

Он заявил также, что президент созвал специальный комитет под руководством судей Верховного суда, чтобы разобраться в произошедшем.

Министр городского планирования Рауфф Хаким назвал случившееся "колоссальным провалом спецслужб". "Это позор для всех нас. Нам всем стыдно из-за этого", — сказал он.

Министр телекоммуникаций Харин Фернандо написал в "Твиттере": "Некоторые сотрудники разведки знали об этих обстоятельствах. Это значит, что была задержка в работе. Нужно принять серьезные меры, понять, почему это предупреждение проигнорировали".

Что сделали власти?



Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение, которое вступило в силу в полночь понедельника.

Чрезвычайное положение дает полицейским право задерживать и допрашивать подозреваемых без санкции суда. В последний раз полиция пользовалась такими полномочиями во время гражданской войны.

С 20:00 до 04:00 в стране действует комендантский час. Вечером понедельника опустевшие улицы столицы патрулировали вооруженные военные.

После терактов правительство заблокировало доступ к социальным сетям и мессенджерам.

Полицейские провели серию рейдов, в ходе которых были задержаны 40 подозреваемых. Также власти заявили, что на автобусной станции Бастиан Маватха в районе Петта было найдено 87 детонаторов.

В понедельник в Коломбо взрывное устройство разорвалось при попытке полицейских его обезвредить. Никто не пострадал.

Как развивались события



Первые сообщения о взрывах появились около 8:45 утра в воскресенье — за короткий промежуток времени раздалось шесть взрывов.

Они прогремели в церквях в нескольких городах — Кохчайкаде, Баттикалоа и Негомбо — во время пасхальных служб, а также в отелях "Шангри-Ла", "Синнамон Гранд" и "Кингсбери" (все три отеля находится в центре столицы).

Полицейские пока не сообщали, сколько человек погибло в каждом из этих мест. Общее число погибших — 321 человек.

Чиновники говорят, что все взрывы осуществили смертники.

После взрывов провели рейды по двум адресам — в пригороде Коломбо Дехивале и районе Дематагода. В ходе обеих рейдов были взрывы — в Дематагоде трое полицейских погибли.

Неподалеку от аэропорта Коломбо нашли и обезвредили еще одну самодельную бомбу — обрезок трубы длиной 1,8 метров, начиненный взрывчатым веществом.

Власти считают, что за взрывами стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания".

Раньше эта группировка не брала на себя ответственность за крупные нападения, однако в прошлом году ее членов обвинили в повреждении и осквернении статуй Будды.

Большинство погибших были гражданами Шри-Ланки. Среди погибших было несколько десятков христиан — в церквях шли пасхальные службы.

По информации министерства иностранных дел, среди погибших 31 иностранец, еще 14 иностранцев пропали без вести. Погибли по меньшей мере восемь граждан Британии и восемь индийцев.

Среди них были трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Холха Повлсена, совладельца британского интернет-магазина Asos.