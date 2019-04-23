Литва не принимает фуры из Беларуси

Из-за сбоя в работе информационных систем на границе Литва временно не принимает грузовой автотранспорт из Беларуси, сообщает Гродненская региональная таможня.

"По информации, полученной от литовской таможенной службы, сегодня, 23 апреля, в 4 часа утра в информационных системах произошел сбой. Грузовые транспортные средства, следующие на въезд в Литовскую Республику, не принимаются сопредельной стороной", — говорится в сообщении.

По данным Госпогранкомитета, по состоянию на 08:00 в очереди на выезд в Литву находилось около 800 грузовых автомобилей:

"Каменный Лог" — более 380;

"Привалка" — более 190;

"Бенякони" — более 150

"Котловка" — более 40.



На других участках белорусской границы ситуация не такая плачевная. Так, выезд в Латвию ожидают более 100, а в Польшу – более 400 бльшегрузов.

