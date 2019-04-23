МВД Украины не пускает Саакашвили в страну

У бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда на территорию Украины, говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Данное лицо в сентябре 2017 незаконно пересекло государственную границу из Польши в Украину, что подтверждается решениями местного и апелляционного судов", — говорится в сообщении, появившемся на сайте подконтрольного МВД ведомства в понедельник, 22 апреля.

Госпогранслужба подтвердила, что ограничения на въезд Саакашвили будут действовать до февраля 2021 года.

"Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания", — написал Саакашвили на своей странице Facebook.

В ночь на понедельник, обсуждая итоги выборов, Саакашвили заявил, что уже купил билет в Украину и обратился к главам СБУ и погранслужбы с требованием отменить запрет на въезд. "Я очень хочу быть в Киеве. Я очень хочу быть частью большого преобразования страны как обычный гражданин Украины и как обычный болельщик Украины", — заявил он в интервью телеканалу "Наш. Макси-ТВ".

В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезжать в страну в течение трех лет, до 13 февраля 2021 года. В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. Позже опальный политик получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства. Лишение гражданства и запрет на въезд он считает незаконными.