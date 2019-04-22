Суд отказал российским морякам в выплате сотен тысяч рублей суточных за действия в Сирии

Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил административный иск 27 российских моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии в начале апреля. Офицеры рассчитывали добиться выплаты в размере примерно 300 тысяч рублей, а моряки-контрактники - по 200 тысяч рублей каждому. Однако суд решил, что поход на корабле, согласно приказу Минобороны от 2011 года, не является командировкой, пишет "Коммерсант".

Речь идет о членах экипажей трех военных кораблей, один из которых, морской тральщик "Ковровец", с февраля по май 2016 года осуществлял противоминное патрулирование у берегов Сирии, а с января по май 2017 года выполнял задачи в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Адвокат моряков Александр Федорченко в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016-2018 годах "выполняли специальные задачи" на кораблях в Сирии.

По словам Федорченко, полные суточные для офицеров составляют 62 доллара, а для рядового и сержантского состава - 43 доллара. Однако, поскольку из этих сумм 70% вычитаются на питание, моряки рассчитывали получить 18,6 и 12,9 доллара за один день пребывания в зоне боевых действий. Первым делом моряки обратились с рапортами к командованию своей части, а после отказа - в гарнизонный военный суд.

Представители ответчиков, командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота, в суде утверждали, что выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой, а морякам положены не суточные, а ежемесячная надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, которую им уже выплатили.

В итоге суд пришел к выводу, что оплата командировочных расходов производится "на основании приказов уполномоченного лица о направлении военнослужащего в командировку". Порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих утвержден приказом министра обороны РФ в 2011 году. Пунктом 130 этого документа установлено, что суточные не выплачиваются военнослужащим за участие в походах кораблей. Иск был признан необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Адвокат Федорченко заявил, что пункт 130 приказа министра обороны нарушает принцип справедливости и равенства, который установлен Конституцией РФ. Так, военнослужащие, находящиеся на суше, в том числе летчики и технический персонал авиабазы, получают суточные, а моряки - нет. Кроме того, в постановлении правительства РФ о денежных выплатах военнослужащим нет подобных ограничений для моряков. Аналогичные иски рассматривались и в других судах, но также не были удовлетворены. На следующей неделе в Северо-Кавказский окружной военный суд будет направлена апелляция.

В феврале нынешнего года суд Ростовской области отклонил иск вдовы бойца ЧВК Вагнера Луизы Рубановой, пытавшейся добиться компенсации морального вреда после гибели мужа Алексея Рубанова во время его третьей командировки в Сирию в феврале 2018 года.

Рубанова и ее адвокат рассчитывали взыскать по 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу двух детей. В суде представители ответчиков в лице Минобороны и Минфина, а также помощник прокурора заявили, что требования вдовы не подлежат удовлетворению, так как не установлена причинно-следственная связь смерти Алексея Рубанова с причинением ему вреда со стороны РФ. Суд согласился, что в материалах дела нет доказательств, свидетельствующих о том, что Рубанов погиб в результате противоправных действий служащих вооруженных сил либо иных силовых ведомств РФ.

В ноябре 2018 года бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает.

Как следует из обращения в суд, участников ЧВОК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве: деятельность таких компаний попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: "Наемничество" и "Организация незаконного вооруженного формирования".

При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания со стороны российского государства, а в ответ на просьбы о легализации получают ответы из Минобороны, где организацию и деятельность частных военных компаний в России называют антиконституционными.

Между тем военкоматы зачастую отказывают в компенсации и семьям тех военнослужащих, чья "легальность" сомнений не вызывает. Вдова летчика Андрея Пыленка, погибшего в Сирии в начале марта 2018 года при крушении самолета Ан-26, долго не могла добиться перерасчета пенсии по случаю потери кормильца с учетом надбавки 32%, которая полагается ветеранам боевых действий.

Военкомат не признал иск, сославшись на то, что погибший якобы не являлся ветераном боевых действий. Между тем, по словам вдовы, такой статус ее муж получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне. Суд в итоге встал на сторону женщины и обязал военкомат выплачивать Вере Пыленок и ее детям пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий, а также выплатить недополученную за прошлый год сумму в размере 39,8 тысячи рублей.