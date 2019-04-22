Сенатор Елена Мизулина считает, что наличие прав у россиян делает их несвободными

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина заступилась за запретительные инициативы и законы, предлагаемые парламентариями. Она осудила "чрезмерное" количество прав, которые, по ее словам, парадоксальным образом ограничивают свободы россиян. Этими размышлениями сенатор поделилась в ходе форума безопасного интернета, сообщает АГН "Москва".

"Говорят, что депутаты только все запрещают, но это совершенно ложное представление. Запрет - это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит: это нельзя, а все остальное - как хочешь. Что такое право? Это и есть самая большая несвобода. Я вам могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны, потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе. То есть ты должен заполнить бумажки, их куда-то отнести, сходить в суд - то есть это целая гамма действий, в результате - ты несвободен. Чтобы какой-то результат получить, тебе нужно очень много сделать. Поэтому не надо к этому стремиться, к регулированию только правами. Поэтому чем больше прав, тем больше несвободы", - завершила цепочку умозаключений парламентарий.

Сенатор добавила, что система запретов важна для интернет-площадок, чтобы ограничить население от вредных и потенциально опасных ресурсов.

Мизулина также заявила, что самые законопослушные люди - религиозные, так как религия требует самоограничения, пишет "Новая газета".

Отметим, что сенатор обошла стороной понятие естественного права (лат. jus naturale), которое полностью противоречит ее "концепции". Естественные права это совокупность принципов и ценностей, продиктованных самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или непризнания их в конкретном государстве. К этой категории права относят такие базовые свободы человека как неприкосновенность личности, частной собственности и т.д. Причем право на неприкосновенность личности , например, не зависит от прохождения каких-либо бюрократических процедур и "оформления бумажек", а предоставлено по факту рождения. Все это остается за рамками рассуждений сенатора (Прим. NEWSru.com).

Речь Елены Мизулиной раскритиковал правозащитник, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев. "Для члена парламента России - это абсолютно постыдное заявление. Потому что именно парламент вырабатывает документы, которые защищают права человека, а ограничивают права правоохранительные органы и исполнительная власть, баланс находится уже потом. Конечно, права - это не абсолютная свобода. Совершено ясно, что право человека ограничено правом другого человека. Но если она вот так сказала, то это, конечно, просто нелепость и слишком циничное высказывание. То, что она говорит, высвечивает то, что другие депутаты предпочитают не говорить вслух. А она вот такой наивный ребенок", - сказал Лев Пономарев. Его слова приводит издание "Говорит Москва".

По его словам, российский парламент превратился в запретительный орган. "И, видимо, они (законодатели. - Прим. NEWSru.com) считают, что наиболее свободны люди в тоталитарном режиме, потому что они четко знают, что им позволено, а что им не позволено, в очень небольшом пространстве они свободны. Ну знаете, в тюрьме человек тоже свободен в своей камере. Наш парламент: нижняя и верхняя палаты компетентны с точки зрения обслуживания ФСБ. Да, они очень компетентно обслуживают наши силовые структуры", - добавил правозащитник.