ВИДЕО: Новый взрыв у церкви на Шри-Ланке во время саперных работ вызвал панику у жителей

Новый взрыв прогремел в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо, сообщает ВВС со ссылкой на работающих на месте журналистов британских изданий. По словам корреспондента The Guardian Майкла Сафи, это был контролируемый взрыв во время работ по обезвреживанию взрывных устройств, найденных в фургоне возле церкви святого Антония.

Происшествие вызвало панику у местных жителей. На опубликованных Сафи кадрах видно, как люди с криками убегают от места происшествия. Церковь святого Антония в Коломбо накануне подверглась атаке террористов.

Корреспондент CNN в свою очередь рассказал, что взрыв был таким сильным, что сбил с ног представителя правоохранительных органов и выбил стекла в окнах домов на улице. Полиция оттеснила людей и оцепила район находки.





Ранее портал Adaderana сообщил, что полиция обнаружила 87 детонаторов для взрывных устройств на частной автобусной стоянке в районе Коломбо Петте.

Напомним, власти считают ответственной за серию взрывов, жертвами которых стали почти 300 человек, местную группировку, за которой предположительно стоит международная террористическая сеть. Министр обороны Шри-Ланки Хемасари Фернандо призвал не винить правительство и разведывательные службы страны в неспособности предотвратить теракты.

Он объяснил, что информация о возможных нападениях, полученная незадолго до трагедии, касалась только одной-двух ожидаемых атак, но такого невиданного масштаба никто не предвидел, передает ВВС. Фернандо назвал произошедшее "несчастным случаем" и заверил, что власти делают все возможное, чтобы защитить граждан. С полуночи 23 апреля на Шри-Ланке вводится режим чрезвычайного положения.

Серия нападений в Шри-Ланке может нанести существенный удар по одной из уязвимых стран Азии, которая в значительной степени зависит от туризма, отмечает CNN.

За последние 10 лет эта сфера получила большое развитие на Шри-Ланке после победы над повстанческой организацией "Тигры освобождения Тамил-Илама". Островное государство в Индийском океане ежегодно принимает около 2,5 миллионов гостей со всего мира и предоставляет около 1 миллиона рабочих мест в туристической отрасли.

МИД России и Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Шри-Ланку, предупреждать клиентов о повышенных рисках пребывания в стране, говорится на сайте ассоциации "Турпомощь".

Российским туристам рекомендуется проявлять бдительность и осторожность, соблюдать меры личной безопасности, не покидать курортные зоны, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, следовать указаниям местных властей.