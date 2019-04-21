Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат За Зеленского проголосовали 73%, за Порошенко – 25,5%

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил шоумен Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют окончательные результаты Национального экзит-пола в Украине.

По состоянию на 20.00, когда закрылись избирательные участки, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали – 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 25,5% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты проекта "Национальный экзит-пол 2019", проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули весь список или испортили бюллетень - 1,5% избирателей.

Национальный экзит-пол во время президентских выборов 2019 года осуществляется при финансовой поддержке международных доноров: Программы содействия общественной активности "Долучайся!", который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительства Европейского Союза в Украине, Международного фонда "Відродження", Посольства Канады в Украине.

Полевой этап исследования "Национальный экзит-пол" осуществляют КМИС и Центр Разумкова. Опрос не проводится на специальных участках в больницах, тюрьмах, воинских частях, на заграничных участках. За исключением оккупированных территорий опрос осуществляется на всей территории, подконтрольной властям Украины.

Опрос проводится на 300 избирательных участках (по 150 участков отдельно для КМИС и Центра Разумкова). В первом туре экзит-пол проводился на 400 участках. Выборка будет репрезентативна для Украины в целом и для четырех регионов - запад, центр, восток и юг. Во втором туре на каждом участке работают по два-три человека. Всего задействованы около 750 интервьюеров, которые прошли специальное обучение. Опрошены 13 тыс. 686 человек.

Статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%. Погрешность выборки не превышает 3%.